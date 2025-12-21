Espana agencias

Sánchez felicita a Guardiola por el resultado y a Gallardo por "el gran trabajo realizado"

Guardar

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha felicitado a la presidenta de Extremadura y candidata del PP por haber ganado las elecciones de este domingo 21 de diciembre.

Al candidato de su partido, Miguel Ángel Gallardo, también le ha dado la enhorabuena por el "trabajo realizado" al tiempo que ha agradecido a los votantes del PSOE, según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

"Enhorabuena, María Guardiola, por su resultado en las elecciones de Extremadura", ha indicado. "Felicidades a Miguel Ángel Gallardo por el gran trabajo realizado y gracias a quienes han confiado en el PSOE de Extremadura", ha señalado.

"Nuestro partido será siempre garante de los servicios públicos, la igualdad y el progreso", ha indicado a continuación, después de que el PP haya ganado las elecciones consiguiendo 29 escaños, uno más de los que tenía, el PSOE se haya desplomado al perder 10 parlamentarios y Vox se disparase de los 5 hasta los 11 escaños.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El desplome en Extremadura agrava la crisis del PSOE en el inicio del nuevo ciclo electoral

El desplome en Extremadura agrava

IU apela a la unidad en la izquierda tras el "espectacular" resultado de Unidas por Extremadura

IU apela a la unidad

Rufián avisa a Sánchez de que "ya no cuela que viene la ultraderecha" y tacha al PSOE de "izquierda de mentira"

Rufián avisa a Sánchez de

Feijóo felicita a Guardiola por videoconferencia: "Se cae el muro de Sánchez y el cambio en España está más cerca"

Feijóo felicita a Guardiola por

Ayuso dice que el PP "arrasa" a la izquierda y achaca a Sánchez la debacle del PSOE: "Pierde en cada comicio"

Ayuso dice que el PP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unidas Por Extremadura sube tres

Unidas Por Extremadura sube tres escaños y se muestra como “la luz de esperanza para la izquierda”, pero desaprovecha el hundimiento del PSOE

El resultado de las elecciones en Extremadura, en directo: el PP gana con 1 escaño más, el PSOE pierde 10 y Vox duplica su cifra

El PSOE pierde 10 escaños y consigue su peor resultado electoral en Extremadura desde las primeras elecciones en democracia

Vox es el ganador de la noche: el partido de Abascal duplica sus escaños en Extremadura y obliga a Guardiola a buscar acuerdos para gobernar

El PP gana un escaño, aunque pierde 11.000 votos: se impone en las elecciones de Extremadura con 29 diputados, pero no logra desprenderse de Vox

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Más de 350 millones de euros: el daño del fraude digital sobre la economía española

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

La Copa África, la peor

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura