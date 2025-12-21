Espana agencias

Nogueras afirma que solo Junts ha logrado "hitos" como las leyes de amnistía o multirreincidencia

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que Junts es el único partido en el Congreso que ha logrado "hitos" en esta legislatura, como la Ley de Amnistía, la solicitud para la oficialidad del catalán en Europa, la delegación de competencias en inmigración o la ley contra la multireincidencia.

"No hay ningún otro partido en el Congreso que pueda presentar una lista de hitos conseguidos como la nuestra. El equipo de Madrid ha currado mucho mientras otros se dedicaban a otras cosas", ha dicho en una entrevista en 'El Nacional.cat' este domingo recogida por Europa Press.

Ha mencionado, en este sentido, el archivo judicial para Sant Cugat del Vallès, la Ley de Amnistía, la solicitud para la oficialidad del catalán en Europa, la delegación de competencias en inmigración o la ley contra la multireincidencia.

Nogueras ha insistido en instar a ERC a aprovechar la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, en sus palabras, para hacer un frente común en Madrid: "De momento, la respuesta que hemos obtenido ha sido un tuit del portavoz de Esquerra en Madrid (Gabriel Rufián), donde decía que teníamos que dejar de hablar del 'a cambio de nada'".

INMIGRACIÓN Y FINANCIACIÓN

Ha criticado que, en materia de inmigración, se han abierto debates llenos de humo, en sus palabras, y que no se está negociando "la financiación que nos vendieron".

"Nosotros no estamos aquí para negociar financiaciones con Esquerra. Tenemos que hacer un frente común para avanzar en el reconocimiento nacional de Cataluña, que va mucho más allá del traspaso del IRPF", ha añadido.

