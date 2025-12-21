Feijóo sigue ya desde la sede de Génova el escrutinio, en el que espera amplificar la distancia con el PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado pasadas las 20.15 horas a la sede nacional del partido en Madrid para seguir el escrutinio de las elecciones extremeñas, en las que el PP espera amplificar su distancia con el PSOE, según han indicado fuentes de la dirección del PP.

También están en la sede de la calle Génova para seguir el recuento electoral el secretario general del PP, Miguel Tellado, el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, y el secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas. Además, se espera la asistencia del portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, según han avanzado las mismas fuentes.

El pasado mes de julio Sémper anunció que padecía cáncer y suspendió su agenda para someterse a un tratamiento. En los últimos meses ha estado alejado de los focos si bien el pasado mes de septiembre se le pudo ver en una reunión del PP que convocó Feijóo en Aranjuez (Madrid) con motivo del inicio del curso político.

LOS OBJETIVOS DEL PP: SUPERAR EL 40% Y LOS 30 ESCAÑOS

Fuentes del equipo de Feijóo han señalado que el objetivo de la formación en estas elecciones autonómicas extremeñas es superar el 40% de los votos y lograr más de 30 escaños. Hace dos años y medio, el PP consiguió 28 escaños y el 38,84% de los sufragios.

Además, otro de los objetivos es reducir la dependencia de Vox, de forma que solo baste con su abstención para que la candidata 'popular' a la Junta de Extremadura, María Guardiola, sea investida presidenta.

Otro de los objetivos del PP es amplificar la diferencia con el PSOE, algo que según los 'populares' supondrá un más castigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esta derrota no es de Miguel Ángel Gallardo, es de Pedro Sánchez", recalcan las mismas fuentes.

El propio Feijóo apuntó en esta dirección el pasado viernes durante una conversación informal con los periodistas durante la copa de Navidad que ofreció el partido. "Si el PP le saca 10 puntos al PSOE, será un mensaje clarísimo a Sánchez", afirmó.

UN PROBLEMA SI NO GOBIERNAN EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

Fuentes del PP subrayan además que la derrota del PSOE se produciría en uno de sus feudos históricos, donde los socialistas han gobernando con mayorías absolutas durante décadas, salvo la etapa que va entre 2011 y 2015 que tuvo al 'popular' José Antonio Monago al frente de la Junta de Extremadura gracias a la abstención de IU.

En este sentido, en 'Génova' recalcan que si el PSOE no tiene posibilidad de gobernar ni en Extremadura ni en Andalucía, tienen un "problema", añaden las mismas fuentes, que señalan que sería como si el PP pierde Murcia o Galicia, territorios en los que ha tenido la hegemonía en las últimas décadas.

CAMPAÑA PARALELA DE FEIJÓO

El presidente del Partido Popular viajó a Extremadura el pasado jueves 4 de diciembre coincidiendo con el arranque de la campaña. Allí participó en un acto electoral en Don Benito (Badajoz) con María Guardiola.

Después, visitó Villanueva de la Serena (Badajoz) y asistió a un partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla, localidad en la que también participó en la pegada de carteles esa misma noche.

Al día siguiente estuvo en Mérida para apoyar al sector primario, se dirigió posteriormente, en Cáceres, al Casar de Cáceres e intervino en un acto electoral en Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes.

A la semana siguiente, y después de tres días de actividad en el Congreso, Feijóo retomó el viernes 12 de diciembre su agenda de campaña con una visita a Talarrubias (Badajoz) y después una comida mitin en la localidad pacense de Puebla de Alcocer. Además, el sábado participó en un mitin central de campaña del PP en Navalmoral de la Mata (Cáceres) junto a Guardiola.