Espana agencias

Condenan al acusado de insultar y vejar a una mujer transexual que fue a una misa de Falange en Almería

Guardar

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a once meses de prisión al hombre que insultó y vejó públicamente por su identidad sexual a una mujer transexual que acudió a una misa y a una posterior ofrenda floral organizada por Falange Española de las JONS en Almería el 20 de noviembre de 2022.

La sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación, condena al acusado por un delito de odio y le impone además una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios así como cinco años de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.

El tribunal dio por demostrado que el día de los hechos, el acusado junto con otra persona, se encontraban en las inmediaciones del convento de Las Claras, en la confluencia de las calles Marín y Jovellanos, donde un grupo de personas del partido político Falange Española de las JONS se encontraba tras haber asistido a una ceremonia religiosa.

Entre los asistentes estaba la víctima, a la que el acusado y su acompañante empezaron a dirigir expresiones como "fuera travelos de la Falange" o "¿qué hace un travelo en la Falange?", entre otras, únicamente con la intención de "humillarla, menospreciarla y lesionar su dignidad" debido a su condiciones de transexual.

El tribunal da cuenta de la actitud "muy agresiva" que el acusado mantuvo hacia la víctima, a la que en voz alta también le espetaba junto a su acompañante expresiones como "¿qué haces en misa, cómo se te ocurre entrar en una iglesia?", "¿no te da vergüenza ir por ahí con esa pinta?" o "¿cómo puede haber maricones en un partido católico?".

Para aumentar la vejación, empezaron a llamarla con varios nombres masculinos y finalmente el individuo no identificado que acompañaba al acusado "le escupió en la cara y le agarró un dedo sin causarle lesión", mientras ambos persistían en los menosprecios hacia su género diciéndole "qué asco, por Dios, qué vergüenza".

Los miembros del tribunal apreciaron la declaración "sin ánimo espurio" de la víctima, que pudo identificar al acusado e individualizar plenamente su conducta. Asimismo destaca el "inequívoco sentido vejatorio y humillante" que tuvo el llamarla "travelo" y "maricón" en un lugar público y rodeada de otras personas

Según resuelve la Sección Tercera de Almería, las expresiones efectuadas por el acusado "encajan sin lugar a dudas en el tipo penal de odio", ya que con ellas se buscaba "humillar a la perjudicada por su identidad sexual, por su pertenencia al colectivo Lgtbiq+" sin que se observen otras motivaciones.

En este sentido, el tribunal incide en la "discriminación" y "animadversión" con la que actuó el acusado, quien cercenó el derecho a la igualdad de la víctima, como parte de un grupo concreto, con su conducta a través de "gritos" en "un lugar concurrido" y "al terminar un acto público, donde pudieron ser escuchadas por otras muchas personas".

Así, destaca el "clima de hostilidad, violencia y discriminación" que se generó hacia la mujer en un entorno que "además le era cercano" y todo ello "con intención de provocar el rechazo, la ira y la expulsión del colectivo del que ella formaba parte".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez insiste en que PSOE y Sumar deben continuar "pese a las discrepancias" y culpa al PP del crecimiento de Vox

El presidente del Gobierno defendió ante la prensa en Bruselas la necesidad de consolidar la alianza hasta 2027, en medio de exigencias de Sumar para renovar el gabinete y crecientes tensiones tras acusaciones de escándalos internos y corrupción

Sánchez insiste en que PSOE

Cultura abre la puerta a la entrega a Cataluña de documentos de archivos estatales en aplicación de la ley

Cultura abre la puerta a

Nicolás Maduro: "Seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo"

El mandatario venezolano garantizó la permanencia de los envíos de hidrocarburos, pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos, al declarar públicamente que las exportaciones nacionales no se verán interrumpidas tras las nuevas medidas de Washington

Infobae

La ALBA denuncia como "acto de agresión" el bloqueo de buques petroleros a Venezuela

Representantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América acusan a Estados Unidos de vulnerar normas internacionales con nuevas medidas restrictivas, sostienen que la disposición constituye amenaza severa para la estabilidad de Venezuela y la seguridad internacional

Infobae

La bolsa de Tokio cae más de un 1,48 % a la apertura tras pérdidas en Wall Street

Referentes del parqué nipón iniciaron la jornada con fuertes descensos, arrastrados por la volatilidad e incertidumbre tecnológica en Estados Unidos, mientras valores como SoftBank, Tokyo Electron y Fanuc sufrieron caídas superiores al 2 por ciento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Navajas, cuchillos, machetes y katanas:

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

Extremadura cierra el círculo político de 2025 igual que empezó: broncas, acusaciones de ‘pucherazo’ y un posible resultado que puede dejar satisfecho solo a Vox

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Gastos hormiga, vampiro y fantasma: cómo frenarlos para no arruinarte en Navidad y que la cuesta de enero no empiece en diciembre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”