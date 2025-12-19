Espana agencias

El único diputado de Podemos en Aragón acusa al partido de no querer hacer primarias para elegir candidatos

El todavía diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha acusado a la cúpula del partido de intentar que no se celebren primarias para que los inscritos elijan a los candidatos 'morados' a las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero.

Corrales ha denunciado que este viernes se ha remitido a la militancia un correo electrónico de la Secretaría Estatal de Organización con la convocatoria de una consulta de Podemos Aragón, para que se pronuncien si ante el adelanto electoral aceptan que la lista electoral esté encabezada por María Goicoechea (que fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer) y si comparten que Podemos construya candidaturas amplias en coalición con otras fuerzas si es necesario.

Al respecto, Corrales denuncia que esto supone un intento de esquivar primarias para confeccionar la candidatura, a las que tenía intención de presentarse, y sostiene que en esta comunicación se acompaña una lista "cerrada y bloqueada" de 59 personas, que ni siquiera llegaría a los 67 integrantes que se requieren para completar la lista electoral en caso de acudir en solitario.

El parlamentario, crítico con la dirección autonómica y estatal de Podemos, ha criticado que en esta consulta solo se da la posibilidad a los afiliados de mostrarse a favor o en contra.

PRESENTARÁ UN RECURSO ANTE ESTE "FRAUDE DEMOCRÁTICO"

A su juicio, esta maniobra supone un "auténtico fraude democrático" al pretender "colar la ratificación de una lista elaborada en una mesa camilla por unas primarias abiertas, una de las señas de identidad del partido desde sus orígenes" y que siempre ha desplegado en la comunidad.

Es más, ha advertido que con ello se conculcan los estatutos del partido al impedir que cualquier militante aspira a ser candidato, posibilidad que forma parte del "ADN de Podemos".

"Hace días que venimos escuchando el 'run run' del adelanto electoral en Aragón, por lo que no cabe excusa alguna para no dar voz a la militancia para que elijan quien quiere que les represente en las próximas elecciones del 8 de febrero según marcan los Estatutos y documentos del partido", ha subrayado Corrales.

Es más, ha censurado que "la pregunta que se plantea es una auténtica tomadura de pelo" al no estar acompañada de información alguna de con quién y en qué términos se va a llevar a cabo la supuesta confluencia.

Por último, el diputado avanza que presentará un recurso ante los órganos competentes del partido para frenar "este atropello de los derechos de la militancia con el que se pretende imponer una candidatura y dar un cheque en blanco a la actual dirección para negociar en una mesa camilla, sin transparencia alguna, como nos presentamos en las próximas elecciones".

EuropaPress

