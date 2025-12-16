Espana agencias

Marlaska defiende el cese del jefe de la Policía en Lleida y pide disculpas a las víctimas de acoso sexual

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes en el Senado la orden que dio ayer de cesar al jefe de la Policía Nacional en Lleida por una condena hace 20 años de acoso sexual a una subordinada, aprovechando, además, para pedir disculpas a todas las víctimas de estos delitos.

"No lo nombré pero sí di la orden (de cese) inmediatamente, y me da igual que se recurra en los tribunales esa orden mía porque lo primero son los valores, la convicción y mirar y pedir disculpas a cualquier víctima de violencia sexual o violencia de género", ha sostenido Grande-Marlaska, que ha responsabilizado del nombramiento a "otra autoridad dentro del Ministerio del Interior", sin especificar cuál.

La senadora de ERC Sara Bailac ha lamentado el mensaje de "impunidad" lanzado por el nombramiento de jefe en Lleida del comisario Antonio José Royo Subías, de 63 años, que fue cesado este lunes de forma fulminante por orden del ministro del Interior.

ERC también ha criticado que este mando promocionara con el PP y que llegara ocupar puestos en las unidades de lucha contra la violencia de género y luego fuera "premiado" con una embajada, todo ello pese a que fue condenado por la Audiencia de Guipúzcoa y el Tribunal Supremo al considerar probado que presionó en 1999 a una subordinada para que mantuviera relaciones con él y que le dio "un manotazo en los glúteos".

Tras reivindicar las políticas feministas, Grande-Marlaska se ha remitido a la sentencia en 1999 en la que este mando policial fue multado pero no inhabilitado como policía para recordar que también existe la "posibilidad de rehabilitación y de que algunos datos desaparezcan de expedientes pasado el tiempo".

"Otra cosa, y puedo estar conforme con usted, es que si una persona es condenada por hechos de esa naturaleza ya pierda la condición de policía, pero esa no era la situación, nuestra actuación en todo momento ha sido efectiva, directa y sin ningún tipo de contemplaciones", ha sostenido.

El titular del Interior también ha dicho que le parece "perfecto" que este tipo de situaciones "se ponga en conocimiento de la prensa" porque es lo que le permite luego dar órdenes, puntualizando finalmente que la Policía Nacional ya cuenta con un régimen disciplinario y un Plan de Igualdad desde 2023 para prevenir casos de acoso sexual.

