La Guardia Civil recibe casi 20.000 solicitudes electrónicas de denuncia en los primeros cinco meses del On-Red

La Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (On-Red), ubicada en León, ha experimentado un incremento significativo en el número de gestiones, con un volumen diario que triplica al de comisarías tradicionales, como la de Valladolid. Según informó la agencia EFE, este aumento se vincula con el reciente auge de la ciberdelincuencia en España y con la especialización que la Guardia Civil incorpora en las nuevas estructuras de denuncia digital.

De acuerdo con lo detallado por EFE, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, destacó que en los primeros cinco meses de actividad, desde el 4 de julio, la On-Red procesó cerca de 20.000 solicitudes electrónicas para interponer denuncias. Esta cifra equivale a un promedio de 125 trámites diarios, lo que representa un volumen notablemente superior al registrado por centros policiales como la Comandancia de Valladolid. González subrayó que la ciberdelincuencia constituye uno de los mayores desafíos de seguridad en este siglo, con especial incidencia en Castilla y León, donde ya representa el 25 por ciento de los delitos de la región.

La On-Red, que empezó a operar tras su presentación oficial el 3 de julio por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presta servicio desde la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León. Desde su creación, la oficina permite tramitar denuncias digitales en siete procedimientos concretos: daños, hurtos, extravío o pérdida de documentación, localización de documentos, robo de vehículos, sustracción dentro de vehículos y cargos fraudulentos realizados con tarjetas bancarias y otros métodos de pago electrónico, según recogió EFE.

Esta iniciativa, calificada como pionera por la propia González, busca responder a la sofisticación de la criminalidad digital, proporcionando alternativas ágiles y accesibles para ciudadanos afectados por fraudes y delitos informáticos. La implementación del servicio implica que los usuarios puedan efectuar todo el proceso de denuncia sin desplazarse a una comisaría física, lo que incrementa la comodidad y la eficacia en la gestión de delitos telemáticos.

EFE destacó también que la sede de la On-Red se ha reforzado recientemente con la llegada de un equipo destinado a la atención especializada. Esta transformación ha dado lugar al concepto de cibercomandancia, en la que la línea de trabajo se enfoca tanto en la recepción de denuncias como en la respuesta rápida y adecuada ante incidentes vinculados con delitos en internet. La directora general resaltó que la nueva estructura viene obteniendo resultados destacados, tanto por la cantidad de denuncias gestionadas como por la calidad del tratamiento y seguimiento de los casos.

Durante el acto de toma de posesión del general de brigada Miguel Sánchez Guerrero como nuevo jefe de la Zona de Castilla y León, Mercedes González aprovechó para poner en valor el papel de la Guardia Civil en la adaptación a los nuevos retos de seguridad. EFE consignó que, según sus palabras, el cuerpo apuesta por la combinación de tradición y nuevas tecnologías, integrando valores históricos con la estrategia y el liderazgo que requieren los nuevos tiempos.

La creación de la On-Red y su funcionamiento permiten que la Guardia Civil dé una respuesta más adecuada a la naturaleza cambiante de la delincuencia, desde la seguridad cibernética hasta la protección de bienes y datos personales. EFE señaló que estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones policiales, favoreciendo la denuncia de hechos ilícitos y la obtención de pruebas en formatos digitales que facilitan la investigación policial y judicial.

El despliegue de mecanismos digitales como On-Red responde a la necesidad de adaptar los servicios de atención al ciudadano ante el crecimiento de los delitos informáticos y la demanda de respuestas rápidas ante fraudes electrónicos, robo de información y similares. EFE reportó que la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias ha sido reconocida por su capacidad para gestionar de manera eficiente un volumen considerable de reportes, comparativamente superior al de oficinas presenciales de referencia en España.

La metodología aplicada en On-Red prioriza la facilidad para presentar denuncias completas, lo que evita desplazamientos y reduce trámites burocráticos. El medio EFE destacó que este enfoque contribuye a agilizar la acción policial y optimiza recursos tanto para los funcionarios como para los ciudadanos.

El crecimiento en el número de gestiones electrónicas permite a la Guardia Civil recopilar datos relevantes sobre nuevas modalidades de delitos digitales, identificar patrones y analizar tendencias para ajustar sus estrategias. EFE puntualizó que la experiencia de On-Red podría servir de referente para otros cuerpos policiales en el contexto nacional, ante el desafío compartido de combatir la criminalidad digital con herramientas actualizadas y procedimientos accesibles.

El respaldo institucional a la On-Red y su consolidación como cibercomandancia forman parte de un compromiso más amplio para responder a la evolución de la delincuencia y proteger a los ciudadanos en el entorno digital. Según EFE, la directora general insistió en que este tipo de iniciativas representa una vía fundamental para frenar el avance de la ciberdelincuencia, un fenómeno que continúa ganando terreno en el panorama de la seguridad pública.