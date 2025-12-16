Espana agencias

La Guardia Civil recibe casi 20.000 solicitudes electrónicas de denuncia en los primeros cinco meses del On-Red

Casi 20.000 gestiones han sido procesadas por la On-Red desde julio, según destacó Mercedes González, un avance que busca combatir la criminalidad digital con atención especializada, procedimientos accesibles y resultados destacados frente al auge de la ciberdelincuencia en España

Guardar

La Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (On-Red), ubicada en León, ha experimentado un incremento significativo en el número de gestiones, con un volumen diario que triplica al de comisarías tradicionales, como la de Valladolid. Según informó la agencia EFE, este aumento se vincula con el reciente auge de la ciberdelincuencia en España y con la especialización que la Guardia Civil incorpora en las nuevas estructuras de denuncia digital.

De acuerdo con lo detallado por EFE, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, destacó que en los primeros cinco meses de actividad, desde el 4 de julio, la On-Red procesó cerca de 20.000 solicitudes electrónicas para interponer denuncias. Esta cifra equivale a un promedio de 125 trámites diarios, lo que representa un volumen notablemente superior al registrado por centros policiales como la Comandancia de Valladolid. González subrayó que la ciberdelincuencia constituye uno de los mayores desafíos de seguridad en este siglo, con especial incidencia en Castilla y León, donde ya representa el 25 por ciento de los delitos de la región.

La On-Red, que empezó a operar tras su presentación oficial el 3 de julio por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presta servicio desde la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León. Desde su creación, la oficina permite tramitar denuncias digitales en siete procedimientos concretos: daños, hurtos, extravío o pérdida de documentación, localización de documentos, robo de vehículos, sustracción dentro de vehículos y cargos fraudulentos realizados con tarjetas bancarias y otros métodos de pago electrónico, según recogió EFE.

Esta iniciativa, calificada como pionera por la propia González, busca responder a la sofisticación de la criminalidad digital, proporcionando alternativas ágiles y accesibles para ciudadanos afectados por fraudes y delitos informáticos. La implementación del servicio implica que los usuarios puedan efectuar todo el proceso de denuncia sin desplazarse a una comisaría física, lo que incrementa la comodidad y la eficacia en la gestión de delitos telemáticos.

EFE destacó también que la sede de la On-Red se ha reforzado recientemente con la llegada de un equipo destinado a la atención especializada. Esta transformación ha dado lugar al concepto de cibercomandancia, en la que la línea de trabajo se enfoca tanto en la recepción de denuncias como en la respuesta rápida y adecuada ante incidentes vinculados con delitos en internet. La directora general resaltó que la nueva estructura viene obteniendo resultados destacados, tanto por la cantidad de denuncias gestionadas como por la calidad del tratamiento y seguimiento de los casos.

Durante el acto de toma de posesión del general de brigada Miguel Sánchez Guerrero como nuevo jefe de la Zona de Castilla y León, Mercedes González aprovechó para poner en valor el papel de la Guardia Civil en la adaptación a los nuevos retos de seguridad. EFE consignó que, según sus palabras, el cuerpo apuesta por la combinación de tradición y nuevas tecnologías, integrando valores históricos con la estrategia y el liderazgo que requieren los nuevos tiempos.

La creación de la On-Red y su funcionamiento permiten que la Guardia Civil dé una respuesta más adecuada a la naturaleza cambiante de la delincuencia, desde la seguridad cibernética hasta la protección de bienes y datos personales. EFE señaló que estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones policiales, favoreciendo la denuncia de hechos ilícitos y la obtención de pruebas en formatos digitales que facilitan la investigación policial y judicial.

El despliegue de mecanismos digitales como On-Red responde a la necesidad de adaptar los servicios de atención al ciudadano ante el crecimiento de los delitos informáticos y la demanda de respuestas rápidas ante fraudes electrónicos, robo de información y similares. EFE reportó que la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias ha sido reconocida por su capacidad para gestionar de manera eficiente un volumen considerable de reportes, comparativamente superior al de oficinas presenciales de referencia en España.

La metodología aplicada en On-Red prioriza la facilidad para presentar denuncias completas, lo que evita desplazamientos y reduce trámites burocráticos. El medio EFE destacó que este enfoque contribuye a agilizar la acción policial y optimiza recursos tanto para los funcionarios como para los ciudadanos.

El crecimiento en el número de gestiones electrónicas permite a la Guardia Civil recopilar datos relevantes sobre nuevas modalidades de delitos digitales, identificar patrones y analizar tendencias para ajustar sus estrategias. EFE puntualizó que la experiencia de On-Red podría servir de referente para otros cuerpos policiales en el contexto nacional, ante el desafío compartido de combatir la criminalidad digital con herramientas actualizadas y procedimientos accesibles.

El respaldo institucional a la On-Red y su consolidación como cibercomandancia forman parte de un compromiso más amplio para responder a la evolución de la delincuencia y proteger a los ciudadanos en el entorno digital. Según EFE, la directora general insistió en que este tipo de iniciativas representa una vía fundamental para frenar el avance de la ciberdelincuencia, un fenómeno que continúa ganando terreno en el panorama de la seguridad pública.

Temas Relacionados

Guardia CivilOn-RedDenuncia telemáticaMercedes GonzálezInstituto Nacional de CiberseguridadFernando Grande-MarlaskaLeónCastilla y LeónCiberdelincuenciaMiguel Sánchez GuerreroEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP presenta una batería de preguntas para que el Gobierno explique la reunión de Zapatero con directivo de Plus Ultra

El principal partido de la oposición solicita aclarar si altos funcionarios permitieron el uso de instalaciones estatales restringidas para encuentros privados entre investigados, reclamando detalles sobre autorizaciones, recursos públicos y posibles filtraciones de información bajo investigación judicial

El PP presenta una batería

El PP exige que Montero, Marlaska y el jefe de Correos rindan cuentas en el Congreso por el robo de votos en Extremadura

El PP exige que Montero,

El nuevo nuncio y los embajadores de otros cinco países presentan sus cartas credenciales al Rey

El nuevo nuncio y los

El presidente de la Abogacía celebra la moratoria de los tribunales de instancia, pero pide una "monitorización"

Salvador González señala como positiva la decisión del Ministerio de frenar la implantación de nuevos juzgados, aunque reclama vigilancia durante la aplicación para prevenir problemas y pide atender las demandas de todos los sectores implicados en el proceso judicial

El presidente de la Abogacía

Paz Esteban y Esperanza Casteleiro niegan que el CNI investigara al abogado Van den Eynde y a un exeurodiputado de ERC

Paz Esteban y Esperanza Casteleiro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de los votos

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

Luis Romero, abogado, explica qué tipo de ropa debes evitar en un juicio: “La imagen es fundamental”

Quirón Prevención vuelve a ganar el contrato para hacer los chequeos médicos a los funcionarios de la Comunidad de Madrid por 406.000 euros

Feijóo recoge cable y tira de humor para zanjar la polémica sobre su “broma” a los andaluces: “Que aprobéis los Presupuestos demuestra que sabéis contar”

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Llevo 20 años trabajando y jamás he visto que el carnet sea tan difícil como ahora”

ECONOMÍA

La vivienda protegida despega en

La vivienda protegida despega en España: ya supone una de cada cinco nuevas construcciones

Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: “Este 2026 ni se te ocurra alquilar por habitaciones después de comprar y reformar”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los empleados de una fábrica de reciclaje encuentran 100.000 euros en billetes mezclados con la basura: “Una parte del dinero fue triturado de todos modos”

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este viernes

DEPORTES

Así es el Estadio Lusail

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora que sé que tengo un cáncer incurable quiero llegar a los Juegos de Los Ángeles”

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped