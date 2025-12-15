Espana agencias

Vidal (Comuns) advierte al PSOE de que lo que pone en riesgo el mandato es "quedarse quieto"

La portavoz adjunta y diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha advertido al PSOE de que lo que pone en riesgo el mandato es "quedarse quieto y no hacer nada", por lo que ha instado al partido a reaccionar de forma rápida ante los presuntos casos de corrupción y de acoso sexual que se han destapado.

Lo ha dicho este lunes en una entrevista en 3Cat, horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya mantenido su intención de seguir gobernando y agotar la legislatura incluso si tiene que "aguantar campañas de acoso personal, mentiras y fango".

En su intervención, Vidal ha reprochado al presidente que no "marcara un rumbo mucho más claro en temas como la vivienda", un ámbito en el que ha subrayado la necesidad de regular los pisos de alquiler temporal.

"No estamos dando la respuesta que se nos está pidiendo. Los precios siguen absolutamente desorbitados y la respuesta que estamos teniendo como gobierno es tibia, para ser sutiles", ha criticado.

Por ello, ha llamado a "no ser sutiles y recuperar el pulso de la calle, del electorado y del Congreso", ha concluido Vidal.

