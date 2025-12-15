Espana agencias

Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país

Guardar

Madrid, 15 dic (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha el próximo mes de enero de un abono transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal.

En una comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo', Sánchez ha añadido que este abono, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.

Sánchez ha explicado que la medida se aprobará junto a la extensión de las ayudas vigentes al transporte y que estará disponible en enero.

El abono permitirá viajar en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal y el presidente ha ejemplificado que un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60 % del gasto mensual en transporte público.

"Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día", ha añadido.

"Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", ha enfatizado.

Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten "el acceso asequible al transporte público en todo el país". EFECOMCOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leganes, Txantrea y Lainco Esportiu buscan dar la sorpresa en los octavos de final

Infobae

Aceptan penas de 2 y 3 años y medio de cárcel por intentar matar a un hombre junto a una discoteca de Sevilla

Aceptan penas de 2 y

El motor europeo pide suavizar las normas de CO2 para camiones, además de para los coches

Infobae

La preocupación de españoles por la vivienda sigue en aumento y sube 10 puntos en seis meses, según Eurobarómetro

La preocupación de españoles por

El 42 % de las constructoras presenta riesgo máximo o elevado de impago, según estudio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El subdirector general de Emergencias

El subdirector general de Emergencias afirma que el día de la DANA hubo debates largos y retrasos en las decisiones: “Nunca antes se había parado un Cecopi para reflexionar”

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a reunir al Gobierno y a la Generalitat para tratar la reconstrucción tras la DANA: “Tendría que haberse hecho desde el principio”

Las claves de la baliza V-16, obligatoria en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026

La Fiscalía pide archivar el caso de Errejón y no le acusará de agresión sexual

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que estafó a 85 ancianos en ocho comunidades autónomas haciéndose pasar por técnicos de la luz

ECONOMÍA

Telefónica reduce a 4.554 las

Telefónica reduce a 4.554 las salidas mínimas por el ERE en su oferta definitiva de las negociaciones con sindicatos

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El precio de la gasolina este 17 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La OCU alerta de una subida del 3,9% en los precios de la cesta de la compra de Navidad en lo que va de diciembre

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados