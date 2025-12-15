Espana agencias

El Govern prevé una propuesta de financiación singular en enero que respete la ordinalidad

Barcelona, 15 dic (EFE).- El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha augurado este lunes que en enero habrá una propuesta de financiación singular para Cataluña que respete el principio de "ordinalidad".

Así lo ha dicho en declaraciones a RAC1, donde se ha mostrado "optimista" con respecto al reto de la financiación singular, un compromiso recogido en el acuerdo que sellaron PSC y ERC en 2024 y que hizo posible la investidura de Salvador Illa.

Tanto Dalmau como la consellera de Economía, Alícia Romero, "por encargo de Illa", están trabajando en esa propuesta de financiación singular con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con ERC.

"Creo que tendremos propuesta de financiación singular en el mes de enero. Un día, en un ataque de optimismo, dije que nos comeríamos los turrones con la financiación. Bueno, pues si no son los turrones, que sea el roscón de Reyes, pero en el mes de enero se tienen que dar las condiciones, y estamos trabajando para que podamos tener nueva propuesta de financiación singular", ha explicado.

Será una propuesta, ha garantizado, acorde con lo que recoge el pacto de investidura firmado con ERC, "cumpliendo el principio de ordinalidad".

Dalmau ha asegurado que no será un 'café para todos' que replique el mismo modelo para todas las comunidades autónomas, pero "y si lo fuese, ¿qué pasaría?".

"Lo que nosotros queremos es que le vaya bien a Cataluña. Y si al resto le va bien, pues que también le vaya bien", ha recalcado.

Para las competencias homogéneas habrá un nuevo sistema de financiación "general" para el conjunto de las comunidades, mientras que para aquellas cuestiones donde Cataluña tenga "competencias diferentes" habrá un modelo "singular".

Dalmau, que no contempla "en ningún caso" una eventual caída del Gobierno de Pedro Sánchez, ha asegurado que esta futura propuesta de financiación singular para Cataluña "no sería posible si no hubiese una interlocución fluida" con la vicepresidenta Montero, que está "ayudando" a perfilar el nuevo modelo.EFE

