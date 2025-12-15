Espana agencias

El fabricante de Roomba, iRobot, se declara en bancarrota y dejará de cotizar en bolsa

Nueva York, 15 dic (EFECOM).- El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se declaró este domingo en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y anunció que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa.

La compañía, con sede en Massachusetts, dijo hoy que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

"El anuncio de hoy marca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot", declaró en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot.

Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y "garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios".

Según los términos del acuerdo de bancarrota, iRobot continuará operando sin que se prevean interrupciones para sus clientes. EFECOM

