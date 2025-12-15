Espana agencias

C.Valenciana y Murcia rebajan la alerta por lluvias a nivel naranja junto con Andalucía

Madrid, 15 dic (EFE).- Tras dejar atrás la alerta roja o extrema a primeras horas de esta mañana, la Comunidad Valenciana y Murcia han activado avisos de color naranja (riesgo importante) y también Andalucía se encuentra en dicho nivel de riesgo por fuertes tormentas y lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Está previsto que se acumulen esas cantidades o más en el interior sur y litoral sur de Castellón, en la vega del Segura en Murcia así como en el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Asimismo, se podrán recoger esos niveles de lluvia en el levante almeriense y valle del Almanzora y los Vélez, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También lloverá con intensidad aunque el nivel de alerta es amarillo, y por tanto inferior al anterior, con riesgo para ciertas actividades, en zonas de Cataluña, Aragón y Galicia.

En la comunidad gallega, donde se podrán acumular por lluvias más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, hay además alerta amarilla por fenómenos costeros por viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en A Coruña.

Se recogerán más de 20 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia o Castellón. Se podrán acumular más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas, también en Alicante.

En el caso del Estrecho de Cádiz, oeste y suroeste de A Coruña, pirineo oscense y algunas zonas de Teruel los volúmenes de lluvia podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

También Castilla y León está en aviso amarillo aunque por nieblas hasta el mediodía en la meseta de León, Zamora y Valladolid, por visibilidad de 100 metros. EFE

