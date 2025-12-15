Espana agencias

Condenan a 10 años y medio de cárcel a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente

Guardar

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a diez años y medio de cárcel a la cuidadora de una menor, nacida en 2007, por agredirla sexualmente durante el curso escolar 2018/2019.

Según ha detallado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los magistrados consideran probado que aprovechó que la víctima quedaba bajo sus cuidados para cometer los hechos "de manera reiterada y repetida en el tiempo".

En concreto, la Sala la considera autora de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, penado en el artículo 181.1 y 3 del Código Penal, en su redacción dada por Ley 10/2022 al resultar más favorable a la acusada, con aplicación del subtipo agravado del artículo 192.2.

Además de la pena de prisión, le impone la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima durante 15 años, cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante cinco años superior a la pena de cárcel impuesta.

Asimismo, el tribunal destaca en la sentencia que la acusada tenía encomendada la guarda y atención de la menor mientras sus familiares trabajaban.

Subrayan también los magistrados que la declaración de la víctima tiene "suficiente solidez, fuste y, en definitiva, eficacia probatoria" para destruir la presunción de inocencia. A ello añaden que la misma está justificada por el resto de actividad probatoria desplegada.

Por todo ello, en la resolución concluyen que existe "prueba bastante para la demostración de los hechos enjuiciados, permitiendo formar una convicción fundada y carente de dudas razonables sobre la efectiva perpetración de los hechos imputados".

Por otro lado, la Audiencia Provincial le impone a la condenada el pago de una indemnización a la víctima de 25.000 euros debido al "sufrimiento anímico y emocional de la menor derivado del grave comportamiento delictivo del que la acusada es autora".

Además, a la hora de fijar la indemnización ha tenido en cuenta "la naturaleza de los hechos declarados probados, tiempo durante el que se prolongaron los mismos en su ejecución y estado actual de la afectación que para la víctima conlleva la comisión del delito". La sentencia no es firme, ya que cabe presentar recurso ante el TSXG.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Simeone: “Pubill no tardará tiempo en llegar a la selección española”

Infobae

Pedro Sánchez y Gallardo participan este domingo en Cáceres en un acto de campaña

El presidente del Gobierno acudirá a un evento político junto al aspirante regional Miguel Ángel Gallardo en la capital extremeña, acompañados por Belén Fernández, en el marco de la estrategia socialista para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre

Pedro Sánchez y Gallardo participan

Pellegrini elogia al Rayo y dice que el Betis "nunca se conforma y siempre quiere mejorar"

Infobae

Armengol rechaza comportamientos machistas y dice que el PSOE "es un partido feminista por excelencia"

Francina Armengol ha instado a la militancia socialista en Ibiza a rechazar expresiones sexistas, subrayando la histórica defensa de la igualdad y la necesidad de compromiso, y ha criticado al PP por su gestión de la vivienda y sus contradicciones éticas

Armengol rechaza comportamientos machistas y

Flick premia a Rashford y Ferran con la titularidad ante Osasuna

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza pide aclarar si

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

ECONOMÍA

‘La Caixa’, El Corte Inglés,

‘La Caixa’, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica e Inditex: los ‘motores’ que más contribuyen al crecimiento económico de España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Marta Ortega desvela el “secreto” del éxito de Inditex a los trabajadores de la multinacional en su mensaje de Navidad

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 15 diciembre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

DEPORTES

Marc Márquez habla sobre cómo

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”