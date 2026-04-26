Jodar y un posible duelo con Sinner en cuartos: "Aún queda octavos; partido a partido"

Madrid, 26 abr (EFE).- El español Rafa Jodar que superó la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras ganar al prometedor brasileño Joao Fonseca, en el duelo entre los dos adolescentes de más repercusión en la actualidad del tenis y aparcó por ahora la posibilidad de jugar con el número uno Jannik Sinner en cuartos de final, del que aún le separa una ronda.

El madrileño, que por primera vez está en octavos de un torneo de este rango pude enfrentarse al número uno del mundo en cuartos. No quiere pensar en ello el español que atraviesa etapas de forma fulgurante.

"El siguiente partido es en octavos de final y tengo que enfocarme en eso, en el martes, partido a partido", dijo ante la posibilidad de coincidir con Sinner.

Sobre el choque con Fonseca dijo que había "sido un partido muy igualado. Ha puesto un gran nivel desde el principio y yo también", indicó.

"Ha sido un partido muy equilibrado. Joao viene haciendo las cosas muy bien esta temporada y quiero desearle lo mejor porque tiene una carrera brillante por delante", aventuró el jugador de 19 años que se recuperó en el tercer set a pesar de la reacción de Fonseca en el segundo.

"Tenía que jugar mi juego en el tercer set y estoy muy contento de ese nivel. Joao es un gran jugador y sabía que tenía que realizar mi mejor juego si quería ganar y muy contento por la victoria", insistió.

Una nueva rivalidad en el tenis con Joao Fonseca: "Ya veremos, el tiempo dirá. Es un partido muy igualado de un gran nivel por parte de los dos y ya veremos. Ahora a pensar en el siguiente partido", indicó Jodar que se mostró indiferente por jugar de noche.

"Me da igual, el horario lo pone la organización y me tengo que adaptar", concluyó. EFE