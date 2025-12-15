26-34. Los Vikings derrotan a los Cowboys y los alejan de los 'playoffs'

Redacción Deportes, 14 dic (EFE).- Los Minnesota Vikings ganaron este domingo 26-34 a los Dallas Cowboys para alejarlos de la posibilidad de clasificarse a los 'playoffs' en la NFL.

Los Vikings, ya eliminados, suman seis victorias y ocho derrotas en el fondo de la división Norte de la Conferencia Nacional (NFC).

Los Cowboys quedaron con seis triunfos, siete tropiezos y un empate en el segundo escalón del Este del Este de la NFC, a tres victorias de los campeones Philadelphia Eagles, que son líderes con marca de 9-5, a tres partidos del final de la temporada.

Con los Vikings brilló Jalen Nailor con dos pases de anotación que le envió JJ McCarthy, quien pasó para 250 yardas.

Por los Cowboys, Brandon Aubrey, que sólo había fallado dos goles de campo en la temporada, no acertó dos patadas de tres puntos que fueron determinantes en la derrota de su equipo.

La primera mitad ofreció un intenso duelo de ofensivas en el que el equipo de la estrella solitaria pegó primero con una carrera a la zona pintada de Javonte Williams para adelantarse 7-0.

El empate 7-7 de Vikings fue inmediato por un envío a las diagonales que atrapó Jalen Nailor.

Con las defensivas en plan de espectadores, en el inicio del segundo cuarto Dallas retomó el mando 14-7 gracias a un acarreo de Malik Davis, que tuvo una rápida réplica de Minnesota en una jugada personal de JJ McCarthy que devolvió la paridad 14-14.

Antes del descanso, un intercambio de goles de campo dejó el marcador 17-17.

En el tercer cuarto los Cowboys se alejaron 23-14 con un par de goles de campo de Brandon Aubrey, distancia que en su última serie del periodo remontó Minnesota 23-24 con anotación terrestre de CJ Ham.

El impulso de los Vikings se mantuvo en el inicio del último cuarto, gracias a una serie que aprovechó una falla de un gol de campo de Aubrey, para recorrer 51 yardas hasta la segunda recepción de anotación del juego de Jalen Nailor para colocarse 23-31.

A un minuto del final, Will Reichard conectó otro gol de campo para el visitante que los puso 23-34. Dallas respondió por la misma vía para dejar el marcador 26-34 a favor de Minnesota.

Este lunes los Pittsburgh Steelers reciben a los Miami Dolphins. EFE