Sergio Francisco, tercer relevo de la temporada

Madrid, 14 dic (EFE).- Sergio Francisco, destituido este domingo como entrenador de la Real Sociedad, es el tercer relevo en los banquillos de LaLiga EA Sports en lo que va de temporada, tras los cambios en el Oviedo y en el Levante.
El serbio Veljko Paunovic inauguró la lista de los entrenadores destituidos en LaLiga EA Sports (Primera División) tras la octava jornada, y Julián Calero le siguió tras la decimocuarta como técnico del Levante.
- Relevos en los banquillos de Primera 2025/2026
Jor.
Entrenador
Club
Sustituto
8ª
Veljko Paunovic (SRB)
Real Oviedo
Luis Carrión
14ª
Julián Calero
Levante
Álvaro del Moral
16ª
Sergio Francisco
Real Sociedad
EFE
jap/jpd
Últimas Noticias
El Senado tendrá el último control al Gobierno del año y la declaración de Santos Cerdán
Las lluvias superan los 100 litros en la Safor, al sur de Valencia, en las últimas 4 horas
Indemnizan con 175.000 euros a familia de varón por tardar 2 años en diagnosticar cáncer
Atropella a una mujer y se da a la fuga cuando conducía sin permiso en vigor por Sevilla
Piden 4 años de prisión a un pastor por apropiarse de medio millón de euros de su iglesia
MÁS NOTICIAS