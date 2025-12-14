Sergio Francisco, tercer relevo de la temporada

Madrid, 14 dic (EFE).- Sergio Francisco, destituido este domingo como entrenador de la Real Sociedad, es el tercer relevo en los banquillos de LaLiga EA Sports en lo que va de temporada, tras los cambios en el Oviedo y en el Levante.

El serbio Veljko Paunovic inauguró la lista de los entrenadores destituidos en LaLiga EA Sports (Primera División) tras la octava jornada, y Julián Calero le siguió tras la decimocuarta como técnico del Levante.

- Relevos en los banquillos de Primera 2025/2026

Jor.

Entrenador

Club

Sustituto

8ª

Veljko Paunovic (SRB)

Real Oviedo

Luis Carrión

14ª

Julián Calero

Levante

Álvaro del Moral

16ª

Sergio Francisco

Real Sociedad

