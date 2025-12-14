Espana agencias

Atlético Nacional y Medellín no se hacen daño en la ida de la final de la Copa Colombia

Bogotá, 13 dic (EFE).- Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín (DIM) no se hicieron daño este sábado e igualaron 0-0 en el partido de ida de la final de la Copa Colombia, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los anfitriones fueron superiores en el segundo tiempo y no lograron concretar sus mejores oportunidades de gol, mientras que los visitantes solo encontraron destellos de su mejor fútbol en algunos momentos del juego y definirán el título ante su público el miércoles de la próxima semana.

Los primeros minutos tuvieron poco ritmo de juego y estuvieron marcados por el juego fuerte, tanto así que en seis minutos ya el árbitro había amonestado a dos jugadores, uno de cada equipo.

La primera oportunidad llegó en una gran jugada colectiva del Medellín, en la que el delantero Brayan León sacó un remate que pasó muy cerca del palo izquierdo de la portería del veterano David Ospina.

La segunda del DIM llegó al minuto 23 con un remate del lateral Juan Arizala, que despejó Ospina con un manotazo.

Sin embargo, la más clara de la etapa inicial la tuvo Atlético Nacional con Andrés Román al rematar una doble pared con Alfredo Morelos en la que quedó mano a mano con el portero y balón salió desviado.

Para el segundo tiempo, los Verdolagas salieron con todo y casi abren el marcador tras el saque en una jugada en la que el extremo Andrés Sarmiento entró en el área y sacó un remate que despejó con la mano derecha el portero uruguayo Washington Aguerre.

El equipo dirigido por Diego Arias siguió atacando y tuvo otra oportunidad de anotar al minuto 63 en un tiro libre lanzado por Edwin Cardona y atajado con una estirada notable del portero del DIM, que a esas alturas del partido ya era la figura.

Con el paso de los minutos el Medellín volvió a equilibrar el partido, pero no pudo ser profundo, pese a que el ingreso del creativo Jarlan Barrera le dio mayor fluidez a sus posesiones.

Al final, ninguno de los dos equipos logró hacer daño en la portería rival y todo se definirá el próximo miércoles en el partido de vuelta, que se disputará también en el estadio Atanasio Girardot. EFE

