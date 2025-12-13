Espana agencias

Urtasun urge a una remodelación "en profundidad" del Gobierno para que la legislatura continúe

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha urgido al PSOE a "una remodelación en profundidad" del Gobierno para que la legislatura pueda continuar, además de priorizar la agenda social.

"Sin eso será muy difícil poder seguir adelante", ha advertido este sábado ante el Consell Nacional de Catalunya en Comú, y ha añadido que el inmovilismo es el principal aliado de PP y Vox.

"Nosotros queremos que la legislatura continúe, pero para que la legislatura continúe es imprescindible ir a una reformulación del Gobierno y volver a poner la agenda social" como prioridad, ha añadido.

Ha lamentado una semana de malas noticias por casos de corrupción y casos de presunto acoso sexual: "¿Cómo es posible que a día de hoy, después de lo que pasó con el caso Cerdán, que pactamos un programa de despliegue de medidas anticorrupción, aún no hayamos desplegado este programa?".

Además, ha alertado de que "ya no le vale al Partido Socialista señalar al PP y a Vox como que tienen más casos de corrupción que ellos. Lo que está pasando en el Partido Socialista es muy grave".

YOLANDA DÍAZ "FUE MUY CLARA"

"Ayer la vicepresidenta creo que fue muy clara. Es necesaria una remodelación en profundidad del Gobierno y es imprescindible que el presidente dé explicaciones", ha añadido en referencia a la también líder de Sumar, Yolanda Díaz.

"Y hoy quiero decir que ayer obtuvimos un 'no' por respuesta por parte de Moncloa", ha lamentado.

Para él, "esa negativa es prematura y es muy osada" porque significa que no están calibrando la gravedad de los hechos ni la indignación ciudadana, y ha preguntado al PSOE cómo va a reaccionar entonces.

"ACTUALIZAR LAS MEDIDAS DEL ESCUDO SOCIAL"

Además, Urtasun ha asegurado que es imprescindible "actualizar las medidas del escudo social".

"¿Vamos o no vamos a prorrogar los cientos de miles de contratos de alquiler que vencen en este país y que dependen de que muchas familias puedan seguir pagando el alquiler en su casa?", ha preguntado.

EuropaPress

