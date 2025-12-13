Espana agencias

Santos Cerdán será citado a declarar como testigo en el juicio por la expulsión de los 4 ediles del PSOE de Santiago

Guardar

El que fue secretario de Organización del Partido Socialista a nivel estatal, Santos Cerdán, será citado a declarar como testigo en el juicio por la expulsión de las filas socialistas de los cuatro ediles compostelanos Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños, y Marta Álvarez, que en la actualidad son no adscritos.

Cerdán es uno de los testigos solicitados por la representación legal de los concejales ahora no adscritos en la audiencia previa a la celebración del juicio --previsto para los días 7 y 8 de septiembre--, una sesión que tuvo lugar en el pasado mes de octubre y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.

En la vista, el abogado de los ediles expulsados del Partido Socialista pide que el que fue secretario de Organización del PSOE comparezca como testigo en calidad de persona firmante de la resolución disciplinaria aprobada contra los concejales.

Asimismo, el representante legal de los cuatro concejales ahora no adscritos solicita que comparezcan también como testigos, además de los propios demandantes, cuatro trabajadores eventuales del Partido Socialista en la ciudad y el exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo.

Sin embargo, en esta audiencia previa, la abogada que representa al Partido Socialista se opone y presenta recurso contra la citación de Cerdán al asegurar que ya no forma parte del PSOE y que la petición solo busca un "efecto mediático" dada su situación --en aquel momento permanecía detenido en el marco de la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones--.

La letrada que se encarga de la representación legal del Partido Socialista sí defiende que comparezca el director de la Asesoría Jurídica de Ferraz, por considerar que podría aclarar la tramitación de los expedientes disciplinarios. Así, señala que éste tiene pleno conocimiento del proceso, al contrario que Santos Cerdán, a quien, según argumenta, solo se le hace llegar la propuesta de resolución para su firma.

Además, propone que acuda como testigo el encargado de instruir el expediente desde Ferraz y que se aporten los archivos de audio de las ruedas de prensa hechas por los demandantes o que, en el caso de que la solicitud de esta prueba sea impugnada, que las grabaciones se reproduzcan durante el juicio.

Por último, solicita que no se repitan las declaraciones de los no adscritos, de forma que se utilicen sus testimonios durante la vista que decidió sobre las medidas cautelares que pedían los cuatro ediles para frenar su expulsión del partido, un aspecto que la magistrada rechaza.

LA JUEZA ACEPTA TODAS LAS PROPUESTAS DE TESTIGOS

Por el contrario, la jueza acepta todos los testigos propuestos por las partes y señala que, en el caso de Cerdán, el hecho de que pertenezca o no al partido es indiferente toda vez que se le cita en calidad de firmante de la resolución.

También considera que el instructor de los expedientes podrá ilustrar sobre los motivos por los que se imponen las sanciones y también sobre la mecánica de estas.

En relación a la petición de la abogada del PSOE de no recoger el testimonio de los cuatro demandantes, la jueza recuerda que la vista por las medidas cautelares tenía un objetivo concreto y determinado, aunque después se hablase allí de lo "divino y lo humano".

Así, señala que, para salvar el principio de inmediación --regla procesal fundamental que exige la presencia directa y personal del juez en las audiencias y debates-- se admiten todas las propuestas de comparecencia.

UN CONFLICTO QUE ARRANCÓ EN EL DÍA DE SAN JUAN DE 2024

El conflicto interno del PSOE local de la capital gallega estalló el 24 junio de 2024, cuando los seis concejales del grupo municipal votaron en el pleno a favor de una ordenanza sobre las viviendas turísticas en contra de la decisión marcada por la dirección local, que optaba por la abstención.

Esa misma jornada, día de San Juan y festivo en muchas localidades gallegas, la ejecutiva de Santiago convocó una reunión para ordenar el relevo de dos de los trabajadores del grupo, la jefa de gabinete y el responsable de comunicación, unos cambios que el portavoz municipal, entonces Gonzalo Muíños, se negó a firmar y por los que fue suspendido de militancia durante un plazo de 18 meses.

A continuación, Muíños fue suspendido de militancia y la dirección local acordó nombrar a Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz del Grupo Municipal y a Marta Abal como secretaria, convocando a Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez a una reunión para ratificar dichos nombramientos. Sin embargo, las tres concejalas no acudieron al entender que la convocatoria era nula, lo que supuso la ruptura en la totalidad del grupo municipal y su posterior expulsión.

Así las cosas, y tras pedir judicialmente medidas cautelares que frenasen su expulsión --un aspecto que les fue denegado--, Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez presentaron una demanda contra el PSOE en la que reclaman la impugnación de las resoluciones disciplinarias para su reincorporación en el grupo municipal local.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos critica que el PSOE tiene un "problema de machismo" con su gestión en los casos de acoso en sus filas

Ione Belarra subraya que las denuncias contra figuras del PSOE muestran una gestión deficiente y requieren una respuesta valiente, reclamando “dejar paso a fuerzas verdaderamente feministas” y defendiendo el activismo como un compromiso constante, incluso ante situaciones “difíciles”

Podemos critica que el PSOE

El presidente de la Abogacía subraya la importancia de defender a los abogados, sobre todo donde enfrentan amenazas

Salvador González advirtió que ejercer la defensa jurídica implica riesgos crecientes en numerosos países, destacó avances legislativos clave y enfatizó la urgencia de fortalecer medidas para garantizar la independencia de la profesión y la protección de quienes defienden derechos fundamentales

El presidente de la Abogacía

Cinco años y medio de prisión para un expresidente de DYA Vizcaya por apropiación indebida y falsedad contable

La Audiencia Provincial de Vizcaya impuso cárcel y multa millonaria al exdirigente de una reconocida ONG tras confirmar que transfirió a empresas controladas fondos desviados, intentando aprovechar recursos sociales en beneficio personal y aumentando el perjuicio a la entidad

Cinco años y medio de

Teresa Peramato toma posesión como nueva fiscal general ante el tribunal que condenó a García Ortiz

Con amplia experiencia en la lucha contra la violencia de género, la nueva responsable del Ministerio Público asume bajo expectación en una ceremonia con la presencia de altos funcionarios tras la reciente sentencia que marcó el final de la etapa anterior

Teresa Peramato toma posesión como

La abogada de la madre del niño de 4 años asesinado en Almería dice que su clienta niega haber participado en los hechos

Permanece abierta la investigación por la muerte del pequeño hallado en Garrucha, mientras la madre sigue detenida en régimen provisional y sin prestar declaración, a la espera de pruebas concluyentes sobre su estado psicológico y su posible implicación

La abogada de la madre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas