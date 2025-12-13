Espana agencias

PNV cree que "o el PSOE consigue detener la hemorragia de noticias" o Sánchez tendrá que plantearse convocar elecciones

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener ya la hemorragia de noticias diarias" o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que "plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios" porque no es "serio aguantar así año y medio".

Durante su intervención ante la IX Asamblea General del PNV, celebrada este sábado en Vitoria, Esteban ha aludido a la situación del Gobierno de Sánchez tras "detenciones y procesamientos continuados" y las "actitudes machistas" de altos cargos que constituyen "una vuelta de tuerca más en una sensación de agotamiento y enrarecimiento de la legislatura".

"Este goteo de escándalos resulta preocupante y descorazonador. Si a esto le unimos la incapacidad de sacar unos presupuestos y la mayoría negativa permanente que se produce en el Congreso, con la excepción de alguna norma que se aprueba ocasionalmente por voto cruzado, concluiremos que la legislatura no tiene muy buena pinta", ha señalado.

Para el presidente del PNV, "continuar con este goteo informativo, de detenciones policiales y enjuiciamientos es una situación que no puede prolongarse en el tiempo año y medio hasta el final de la legislatura". Por ello, ha considerado que "o el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios".

En palabras de Esteban, "o se cierra la hemorragia ya o convocatoria electoral". "No porque lo digamos nosotros o sean otros los que lo digan. Sino porque no cabe otra. Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. No es serio", ha opinado.

"QUE NO NOS MIREN"

Por otro lado, ha criticado la actitud del Partido Popular, que, "con Sánchez en horas bajas, el PSOE sufriendo, un Gobierno que ha perdido el control de la agenda, un Fiscal General del Estado condenado, con toda una maquinaria mediática a su servicio, ¡y no es capaz de ser alternativa!".

Según ha afirmado, el PP, que no se ha comportado como "una oposición real y constructiva", debería preguntarse "por qué no consiguen sumar una mayoría a su alrededor". "Y a nosotros que no nos miren. Con la actuación y el talante que llevan mostrando, ahí no nos van a encontrar. No así y no con esas compañías que tienen", ha subrayado, advirtiendo de que el PNV "no tiene ni tendrá la confrontación y el choque como norma de conducta".

