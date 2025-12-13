Patric, titular con el Lazio nueve meses después

Roma, 13 dic (EFE).- El español Patricio Gabarrón 'Patric', defensa del Lazio, volvió este sábado a la titularidad en el club italiano tras nueve meses sin formar parte del once inicial debido a una lesión en su tobillo derecho que le obligó a pasar por quirófano.

Desde el pasado 13 de marzo, Patric no era titular con el Lazio. Fue ante el Victoria Plzen en Liga Europa, duelo en el que recayó de la lesión en su tobillo derecho.

Su última titularidad en Serie A fue meses antes, el 16 de diciembre de 2024, en un duelo ante el Inter disputado en el Estadio Olímpico de Roma.

El español, canterano del Barcelona, se sometió a la operación en su tobillo el 26 de marzo de 2025 y tardó en volver a jugar seis meses. El 29 de septiembre saltó 7 minutos ante el Génova.

Asentada la defensa 'lazial' de Maurizio Sarri, con el italiano Alessio Romagnoli y el español Mario Gila, Patric tuvo que esperar su oportunidad hasta este sábado, momento en el que pudo volver a ser titular debido a la expulsión de Gila la última jornada de campeonato.

Disputó 70 minutos y dejó la portería a cero en un partido ante el Parma que el Lazio acabó ganando por la mínima (0-1), mientras jugaba con dos hombres menos por las expulsiones del italiano Mattia Zaccagni en el minuto 42 y del croata Toma Basic en el 78. EFE