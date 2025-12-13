Espana agencias

Mossos y Policía atribuyen cinco tiroteos a los Trinitarios descabezados en Cataluña

Barcelona, 13 dic (EFE).- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional atribuyen dos tentativas de homicidio y cinco tiroteos a la facción de la banda de los Trinitarios descabezada el pasado 2 de diciembre, con la detención de 19 personas, entre ellos uno de sus líderes a nivel europeo y uno de los jefes en Cataluña.

Según han detallado hoy ambos cuerpos, en el dispositivo conjunto de la madrugada del pasado 2 de diciembre intervinieron cinco armas de fuego, numerosas armas blancas, drogas, 30.000 euros en efectivo, material informático y telefónico y simbología asociada a la banda de los Trinitarios, a la que investigan por varios asaltos violentos por encargo, dos tentativas de homicidio y tráfico de drogas.

La facción desmantelada está vinculada al menos con cinco asaltos violentos con armas de fuego, como un tiroteo del pasado 8 de junio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con un herido grave, o el de la pasada noche de Sant Joan en el polígono de Montigalà, en Badalona (Barcelona), donde abrieron fuego contra varias personas para robarles cadenas y joyas, con dos heridos por arma de fuego y uno por arma blanca, según ambos cuerpos.

Además, según han informado los Mossos y la Policía en un comunicado, algunos de los investigados interceptaron el pasado 25 de junio a un joven que circulaba en patinete en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y le dispararon en la pierna para robarle.

La investigación conjunta arrancó en febrero, a raíz de una tentativa de homicidio derivada de un robo con violencia con arma de fuego en L'Hospitalet, en el que se detuvo a una persona que intervino en el tiroteo.

A raíz de este episodio violento, los investigadores han podido destapar, identificar y descabezar a una facción de los Trinitarios asentada en Cataluña, que está presuntamente relacionada con robos con violencia e intimidación, dos tentativas de homicidio y tráfico de drogas.

La banda, con roles definidos y reparto de funciones entre sus miembros, se encargó inicialmente de ejecutar robos con violencia e intimidación: los líderes pasaban los objetivos al segundo nivel, que organizaban a los miembros inferiores en el escalafón para hacer vigilancias, habitualmente en discotecas de ambiente latino, donde se ejecutaban los golpes.

Según los investigadores, para llevar a cago los robos normalmente esperaban a que las víctimas saliesen de los locales de ocio nocturno y las asaltaban, en al menos cinco ocasiones usando armas de fuego.

Con el avance de la investigación, los Mossos y la Policía comprobaron que el grupo se dedicaba además al tráfico de drogas, una actividad que coordinaban tanto miembros que estaban en libertad como otros integrantes que estaban en ese momento en la cárcel.

Por este motivo, en colaboración con funcionarios de prisiones y agentes de la Unidad de Entorno Penitenciario de los Mossos, en el dispositivo también se registraron siete celdas y tres centros penitenciarios en los que estaban presos provisionalmente algunos integrantes del grupo.

La operación policial se llevó a cabo en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Esplugues de Llobregat (Barcelona), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Cubelles (Barcelona) y Salou (Tarragona), y durante la misma fueron detenidas 19 personas, de entre 18 y 49 años, y se registraron 17 viviendas y tres locales vinculados a los investigados. EFE.

