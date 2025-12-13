Espana agencias

2-0. Un gran gol de espuela de Terrier encarrilla la victoria del Leverkusen

Guardar

Berlín, 13 dic (EFE).- El Bayer Leverkusen venció este sábado por 2-0 al Colonia con un gran gol de espuela del francés Martin Terrier y otro de cabeza de Robert Andrich, en un duelo que resolvió en la segunda parte y en el que tuvo que prescindir de Alejandro Grimaldo, por problemas personales, y de Patrick Schick, por un corte en un tobillo.

El golazo de Terrier, en el minuto 66, desatascó un partido en el que el Leverkusen tuvo casi siempre la iniciativa.

Terrier marcó su gol, tras entrar como suplente en la segunda parte, sin tener una posición ideal de remate. El centro de Arthur desde la derecha -tras un buen desborde- le llegó demasiado atrás, pero lanzó el cuerpo hacia adelante y remató de espuela.

En la primera parte, el Leverkusen tuvo más la pelota, lanzó más disparos a puerta y dispuso de una gran ocasión en los pies de Kofane en el minuto 9 tras un pase de tacón de Maik Tillmann desde fuera del área.

El Colonia fabricó dos buenas llegadas. Primero, en el minuto 21, Said El Mala ganó la línea de fondo tras un buen desborde y su centro al área pequeña se lo perdió por muy poco Luka Waldschmidt.

Luego, en el 27, el meta del Leverkusen, Mark Flekken, reaccionó con una buena parada a un remate de Waldschmidt dentro del área.

En la segunda parte el Leverkusen apretó más, tuvo más ocasiones, como una en el minuto 48 de Maik Tillmann, que, solo frente al portero Marwin Schwäbe, remató alto, y luego se encontró con buenas paradas de Schwäbe tras un remate a quemarropa de Maza y un cabezazo de Kofane.

Flekken también había tenido que intervenir dos veces ante un lanzamiento de falta de Sebolonsen y un remate de Maina desde fuera del área.

El 1-0 dio al Leverkusen unos minutos de euforia que coronó con el segundo tanto, marcado de cabeza por Robert Andrich en el minuto 72 al rematar de cabeza un saque de esquina.

El Colonia intentó reaccionar, pero el Leverkusen no pasó apuros y se quedó con los tres puntos.

- Ficha técnica:

2 - Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Aleix García (Badé. 77), Maza, Poku (Tella, 62); Hofmann (Terrier, 62), Kofane (Sarco, 76), Tillmann.

0 - Colonia: Schwäbe; Sebulonsen, Martel (Johanesson, 80), Van der Berg; Thielmann, Krauss, Huseinbasik (Özkacar 46), Kaminski; Waldschmidt (Maina, 46) Bulter (Ache 46), El Mala (Lund, 73).

Goles: 1-0, min.66: Terrier. 2-0, min.72: Andrich.

Árbitro: Harms Osmers. Amonestó a Martel, Arthur y Quansah.

Incidencias: partido de la decimocuarta jornada de la Bundesliga disputado en el BayArena de Leverkusen. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La china JD.com invertirá 3.100 millones de dólares en viviendas asequibles para 'riders'

La firma anunció una fuerte asignación de recursos con el objetivo de facilitar opciones habitacionales para empleados encargados de repartos, en medio de nuevas exigencias regulatorias, creciente controversia pública y competencia agresiva entre gigantes tecnológicos del sector chino

Infobae

Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, deja todos sus cargos en plena crisis por las denuncias de acoso

La dirección nacional del partido trabaja a contrarreloj para revisar medidas y protocolos internos tras la aparición de una nueva acusación, mientras fuentes socialistas subrayan que próximamente se divulgarán las conclusiones de la investigación interna sobre estos casos

Javier Izquierdo, miembro de la

La hija de Carmen Pano dijo que Ábalos le ofreció ser su asesora por 5.000 euros: "Que se los meta por donde le quepa"

La investigación policial detectó que familiares y colaboradores del exministro recibieron propuestas de empleo y pagos sospechosos, mientras crecían las alertas internas por posibles consecuencias legales dentro de la trama de presunta corrupción que sigue bajo análisis judicial

La hija de Carmen Pano

Canarias registra rachas de 159 km/h y más de 100 litros por metro cuadrado de lluvia

Infobae

Castilla y León reclamará al Gobierno los 14 millones que ha costado la huelga de médicos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas