El PSOE investiga una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes (Valencia)

El PSOE investiga al vicesecretario del PSPV de la provincia de Valencia y alcalde de Almussafes, Toni González, por una denuncia por acoso sexual y laboral, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

La doble denuncia, adelantada por 'eldiario.es', fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos de habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes.

La investigación contra el dirigente socialista valenciano se ha dado a conocer en la tarde de este viernes, en plena reunión de las responsables de Igualdad del PSOE en Ferraz por la crisis desatada a raíz de las denuncias de acoso sexual en el partido.