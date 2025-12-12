Espana agencias

El PSOE asume que pueden salir más denuncias de acoso y asegura que seguirá actuando contra el machismo

Pilar Bernabé, responsable de Igualdad del partido, ha insistido en la respuesta inmediata ante casos recientes de presunto abuso, subrayando su compromiso con políticas efectivas y una reforma interna que refuerce la actuación frente a conductas sexistas

La reunión celebrada durante más de tres horas en la sede nacional del PSOE reunió a responsables territoriales de Igualdad con la número tres del partido, Rebeca Torró, y sirvió para exponer las conclusiones del informe relacionado con las denuncias contra el excargo socialista Francisco Salazar. Según detalló El País, al finalizar el encuentro no se presentaron críticas y las representantes autonómicas respaldaron las propuestas puestas sobre la mesa.

Según consignó El País, Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, defendió la necesidad de una respuesta inmediata ante los casos de presunto acoso sexual que han surgido recientemente. Bernabé destacó que el partido reconoce la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias en el futuro, pero insistió en que lo relevante es la forma en que la organización reacciona ante estos hechos. “No es compatible ser socialista con ser machista”, puntualizó la dirigente en declaraciones realizadas frente a la sede del partido en la calle Ferraz.

La dirigente socialista subrayó que el partido mantendrá una postura firme y continuada frente al machismo y a las conductas sexistas. En este sentido, remarcó que la formación “no va a parar” en su objetivo de erradicar cualquier comportamiento de este tipo dentro de sus filas. Según publicó El País, Bernabé sostuvo que la situación actual representa días de elevada intensidad y que probablemente la aparición de nuevos casos forme parte de un proceso que se extenderá en el tiempo.

En relación a las últimas denuncias, como la presentada contra el alcalde de Almussafes (Valencia) o la que involucra al expresidente de la Diputación de Lugo, Bernabé evitó realizar valoraciones específicas. La secretaria de Igualdad se refirió a la declaración del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien reconoció haber tenido conocimiento de uno de los casos desde el pasado mes de octubre, según informó El País.

Durante la comparecencia, Bernabé estuvo acompañada por varias secretarias autonómicas. Todas ellas respaldaron de manera pública las iniciativas impulsadas por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, según remarcó El País. Algunas posturas divergentes, como la de la secretaria de la federación asturiana, Nuria González, quien al inicio de la sesión reclamó que las denuncias fuesen remitidas a la Fiscalía en contra de la posición oficial de Ferraz, evolucionaron tras el encuentro hacia una actitud de consenso. González manifestó su satisfacción por el resultado de la reunión y declaró que representa “un punto de inflexión” en el partido.

En el transcurso de sus declaraciones, la secretaria de Igualdad reafirmó la intención del PSOE de mantener “tolerancia cero” ante los comportamientos machistas. Explicó también que el partido abordará la modificación de sus estatutos y de su normativa interna para permitir una mayor contundencia y eficacia frente a estas situaciones. Bernabé añadió que consideran necesario exigir a las demás formaciones políticas que adopten medidas similares para combatir el sexismo y el acoso en el ámbito político.

El medio El País destacó que, según planteó Bernabé, la clave reside en cómo actúa el partido ante estas denuncias y no en el número de casos que puedan surgir, pues, en sus palabras, estas conductas existen en la sociedad en general. Reiteró el compromiso de la formación de responder de manera ejemplar y efectiva, asegurando que la actuación del PSOE servirá como modelo para el resto de partidos y de instituciones.

Durante el desarrollo del informe presentado en la reunión, se abordaron los procedimientos internos que rigen el tratamiento de las denuncias y la necesidad de reforzarlos para evitar cualquier forma de encubrimiento o minimización. De acuerdo con El País, el intercambio entre las responsables territoriales se centró en respaldar la implementación de nuevas herramientas y protocolos que permitan una intervención más ágil y clara en casos de presunto acoso o discriminación sexista.

El contexto de las últimas semanas ha estado marcado, según detalló El País, por la dimisión de algunos cargos implicados en denuncias y por la presión para que la dirección del partido intensifique las respuestas institucionales. Diversas voces internas y externas reclamaron una actuación decidida que aleje la sospecha de impunidad y garantice la protección de las personas que presenten denuncias.

La secretaria de Igualdad remarcó que el objetivo de la reforma interna en la que trabaja el partido no es solo adaptar la organización a los nuevos desafíos, sino establecer herramientas que aseguren que los casos se aborden con la mayor celeridad posible y bajo criterios de transparencia. Según informó El País, la voluntad es que la modificación de estatutos y reglamentos se traduzca en una mayor protección frente a las conductas machistas y en una referencia obligada para otras organizaciones políticas.

El País precisó que Bernabé, que también ejerce como delegada del Gobierno en Valencia, insistió en que el PSOE promoverá la actualización de sus mecanismos de control, evaluando caso por caso y garantizando el acompañamiento a las víctimas. En su opinión, todas las responsables de Igualdad presentes en la reunión demostraron un respaldo sólido a las nuevas directrices propuestas y coincidieron en la importancia de mantener una posición común.

El medio recogió que el partido plantea extender la exigencia de representación ejemplar a todas las formaciones políticas, advirtiendo que la lucha contra el machismo en la esfera pública requiere un compromiso colectivo y reglas claras dentro de cada organización. La secretaria de Igualdad concluyó sus declaraciones reafirmando que la actuación interna del partido continuará desarrollándose bajo el principio de tolerancia cero frente a cualquier caso de acoso o comportamiento sexista.

