Pradas comenta la foto de su entrada al Cecopi: "Así llegué: chopada (empapada) y preocupada. Otros nunca llegaron"

La publicación de una imagen que muestra a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, en el momento de su llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) en l’Eliana ha intensificado la polémica en torno a la gestión de la emergencia por las lluvias extremas que afectaron a la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024. Esa fotografía se difundió en coincidencia con la entrega de un informe técnico al proceso judicial abierto y fue acompañada del comentario: "Así llegué al Cecopi: chopada (empapada) y preocupada. Otros nunca llegaron". Según informó Europa Press, las reacciones provocadas por esta imagen y por la verificación precisa de la presencia de responsables institucionales en el Cecopi han situado el análisis de la secuencia de ingresos y salidas como punto focal en la instrucción judicial.

De acuerdo con información recogida por Europa Press, la jueza del juzgado de Catarroja impulsó el requerimiento de todas las grabaciones realizadas ese día por el sistema integral de videovigilancia del Cecopi. La petición se extiende a la totalidad de los registros captados a partir de las 15:00, momento en que se emitió la convocatoria para la activación del centro, hasta las 23:59 del mismo día. El objetivo es comparar estas imágenes con las listas oficiales de asistentes y las declaraciones recabadas en la investigación, buscando comprobar con exactitud quiénes participaron presencialmente en la coordinación institucional y durante cuánto tiempo permanecieron en las instalaciones.

Europa Press detalló que la resolución judicial considera esencial este examen para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos en el Cecopi durante la gestión de la emergencia. El auto señala que la revisión íntegra de las grabaciones permitirá determinar con precisión la identidad de los asistentes, la cronología de sus movimientos internos y la forma en que se tomaron las decisiones en medio del episodio de lluvias extremas, que resultó en 230 fallecidos y numerosos heridos.

La investigación judicial incluye como objeto central la comprobación de la puntualidad, el compromiso y el grado de implicación de los altos cargos que debían coordinar la respuesta institucional ante la crisis climática, según publicó Europa Press. La publicación de la imagen por parte de Pradas y su comentario sobre la asistencia de otros responsables institucionales generaron debate y discusión en el ámbito público y mediático, principalmente respecto a si todos los responsables asumieron efectivamente sus funciones y asistieron al Cecopi en tiempo y forma durante la emergencia.

El proceso también revisa el cumplimiento de los protocolos de emergencia y la adecuación de las decisiones adoptadas por las autoridades durante la gestión del evento, según consignó Europa Press. Tanto Salomé Pradas como el exsecretario autonómico Emilio Argüeso figuran en calidad de investigados dentro del sumario abierto por las actuaciones desarrolladas en la coordinación de la emergencia. El medio indicó que la figura de Pradas se ha vuelto mediáticamente relevante a raíz de sus publicaciones y de su papel en el Cecopi en la tarde del 29 de octubre.

Entre los elementos aportados por el informe técnico citado por Europa Press, se incluyen los horarios exactos de acceso de los distintos responsables institucionales. El documento, elaborado por el coordinador de Prevención y Emergencias del 112, registra que Pradas ingresó a las 16:56, después de que lo hiciera Alberto Javier Martín, director general de Emergencias y Extinción de Incendios, a las 15:53. Posteriormente, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, llegó a las 17:45, y el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se presentó con su equipo de colaboradores a las 20:28.

La información difundida por Europa Press señala que la conformación del Cecopi no se realizó de manera inmediata ni conjunta, sino que se concretó de forma paulatina a medida que transcurría la tarde y la noche. Este dato es relevante para la investigación, ya que permite precisar el nivel de coordinación y la secuencia de toma de responsabilidades entre las distintas autoridades llamadas a gestionar la crisis.

El Cecopi cuenta con un sistema de videovigilancia compuesto por cámaras fijas y móviles instaladas tanto en zonas interiores como exteriores. Los videograbadores utilizados corresponden al modelo SAMSUNG SRD-1653D y operan durante todo el año, generando un registro ininterrumpido. Según informó Europa Press, el desfase temporal entre el reloj central del sistema y las cámaras es mínimo y no supera los tres segundos, por lo que la fiabilidad de dichos registros se considera suficiente para la tarea de verificación judicial sobre movimientos y presencia.

La jueza encargada del caso, en el auto reproducido por Europa Press, argumentó la necesidad de contar con la totalidad del material audiovisual para poder identificar sin margen de duda a todas las personas que actuaron como servidores públicos en las dependencias oficiales del Cecopi aquel día. La resolución fundamenta este requerimiento en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, pero subraya que la gravedad de los hechos y la posibilidad de que existan responsabilidades penales hacen imprescindible el análisis detallado de las grabaciones y registros internos.

Europa Press consignó que los investigadores pretenden reconstruir con precisión el itinerario de desplazamientos realizados por los asistentes dentro del Cecopi, principalmente revisando accesos principales y traseros de la sede, así como las zonas clave de tránsito durante la reunión de coordinación. El informe técnico detalla específicamente qué puntos deberán analizarse con mayor atención para poder determinar con exactitud la presencia y la implicación de cada responsable institucional en el operativo.

Además, la instrucción judicial abarca la revisión del protocolo de conservación de las grabaciones de seguridad y el análisis de las respuestas proporcionadas por los responsables técnicos durante sus declaraciones. Europa Press puntualizó que este aspecto busca garantizar la integridad y disponibilidad de las imágenes solicitadas, asegurando así el acceso pleno a todo el material relevante para la investigación.

Según publicó Europa Press, este procedimiento forma parte de una investigación más amplia cuyo fin es esclarecer la cadena de decisiones durante la respuesta institucional a la DANA y dilucidar la posible existencia de responsabilidades individuales, tanto en el plano administrativo como en el penal. Las pruebas documentales y audiovisuales se consideran el eje de este proceso de verificación. La polémica generada por la publicación de la foto y las declaraciones de Pradas refleja el impacto público del caso y las expectativas sobre una rendición de cuentas detallada en lo relacionado con la actuación de los responsables políticos y técnicos.

Hasta el momento, la investigación se mantiene en curso y se encuentra a la espera del análisis integral de todas las grabaciones recopiladas, cuya evaluación será determinante para definir la realidad de la asistencia y de las acciones emprendidas por los representantes institucionales al frente de la gestión de esta emergencia que dejó cientos de víctimas en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la información de Europa Press.