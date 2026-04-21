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115-105. Donovan Mitchell y James Harden ponen el 2-0 de Cavaliers ante Raptors

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Washington, 20 abr (EFE).- Los Cleveland Cavaliers se volvieron a imponer este lunes a los Toronto Raptors, en esta ocasión por 115-105, y colocaron el 2-0 en su serie de primera ronda del Este en la NBA que ahora se traslada a Canadá.

Los Cavaliers fueron arriba en el marcador desde la primera a la última posesión, pero los Raptors mantuvieron el partido ajustado, manteniéndose casi siempre a menos de 10 puntos.

Los hombres de Darko Rajakovic se mostraron más sólidos que en el primer partido de la serie -cuando desconectaron en el tercer cuarto- y dominaron la pintura (64-52) y los puntos en transición (16-2), aspectos clave de cara a los próximos duelos en Toronto.

Donovan Mitchell terminó el partido con 30 puntos y James Harden con 28, sumando entre ambos 58 para Cleveland con un 22 de 37 en tiros de campo (59,5 %).

Por segunda noche consecutiva, Mitchell y Harden cumplieron la misión encomendada por Kenny Atkinson de controlar y pausar el partido, imponiéndose al ritmo caótico y las transiciones que persigue Toronto.

"Al final, somos dos jugadores con una gran inteligencia de juego. Él lleva más tiempo que yo en esto, pero ambos llevamos mucho tiempo jugando y tratando de encontrar formas de ganar: anotando, pasando, en el rebote o defendiendo", dijo Mitchell al final del partido.

"Cuando tienes a dos jugadores que persiguen lo mismo, eso sin duda nos ayuda", añadió en declaraciones a pie de pista a NBC.

Además de los 58 puntos que sumaron entre Mitchell y Harden, Evan Mobley aportó 25 puntos y 8 rebotes. El pívot perdió este lunes a manos de Victor Wembanyama su condición de 'Defensor del Año' conquistada la temporada pasada.

Para los Raptors, Scottie Barnes firmó 26 puntos y RJ Barrett 22, pero Brandon Ingram se quedó en 7 enteros tras un pobre 3 de 15 (20 %) en tiros de campo. Barnes e Ingram, máximas referencias ofensivas del equipo, se fueron en blanco en el primer cuarto.

Raptors y Cavaliers se medirán en Toronto el jueves y el domingo para decidir si la serie se alarga más allá de cuatro partidos. EFE

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