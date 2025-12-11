La UCO dice que la trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet: "Ha sido pillar la casa y ha dado al botoncito"

La disputa judicial donde figura el exministro José Luis Ábalos ha cobrado nueva relevancia al hacerse públicas grabaciones y documentos en los que se vincula la adquisición de una vivienda con la concesión de una licencia administrativa en el sector de hidrocarburos, según informó Europa Press. Estas pruebas, aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, sitúan en el foco de la investigación la relación entre Ábalos, su círculo cercano, y una red supuestamente ligada al empresario Víctor de Aldama.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la UCO señaló en su informe que la organización bajo investigación facilitó a Ábalos un chalet en la urbanización La Alcaidesa, en la provincia de Cádiz, como una presunta retribución relacionada con la concesión de una autorización administrativa para la empresa Villafuel en el ámbito de los hidrocarburos. Los documentos sumados a la causa judicial reconstruyen una cronología en la que las gestiones para asegurar el inmueble, encabezadas por Koldo García —entonces asesor personal del exministro—, precedieron de cerca a la obtención de los permisos clave para Villafuel.

Europa Press detalló que, hacia finales de 2020, Koldo García envió a Claudio Rivas, identificado por los investigadores como uno de los principales miembros de la trama, una serie de anuncios inmobiliarios localizados en portales especializados, entre los que se encontraba la vivienda finalmente puesta a disposición de Ábalos. Según la UCO, García desempeñó un papel central tanto en la búsqueda como en la adquisición del chalet, al mantener una comunicación constante con Víctor de Aldama y otros agentes implicados.

El informe policial presentado por la Guardia Civil ante la Audiencia Nacional remarca que la entrega del inmueble se realizó tras una secuencia de reuniones y contactos entre miembros del entorno del exministro y representantes de Villafuel, según reportó el medio Europa Press. La investigación incluyó transcripciones de conversaciones grabadas que, según los investigadores, constituyen uno de los elementos probatorios principales en el caso. Entre las intervenciones interceptadas figura una conversación entre Leonor González y Natán González recogida por la Guardia Civil en la que se escucha: “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”. Según los responsables de la investigación, esa frase apunta directamente a una correlación temporal entre la obtención de la vivienda y la emisión de la licencia vinculada a la red empresarial bajo sospecha.

Europa Press consignó que, en su informe, la UCO defendió ante el juez Santiago Pedraz que los contenidos de las grabaciones refuerzan la sospecha de un acuerdo entre Ábalos y la organización empresarial, mediante el cual el chalet habría funcionado como compensación por la tramitación favorable de los permisos solicitados por Villafuel. La documentación presentada expone de manera detallada el papel de Víctor de Aldama en todo el proceso, enfatizando su liderazgo en la negociación y formalización de la compraventa de la vivienda bajo investigación.

Según las evidencias analizadas y publicadas por Europa Press, la estrategia de la Guardia Civil ha integrado tanto el estudio de movimientos patrimoniales como la reconstrucción de comunicaciones relevantes entre los actores implicados. Dichos elementos sumados han permitido establecer, desde la hipótesis policial, indicios de coordinación entre miembros de la red investigada y colaboradores próximos a Ábalos, lo que sugeriría la existencia de una estructura organizada para el presunto intercambio de favores entre el sector público y entidades empresariales.

El avance del sumario cuenta con aportaciones periciales destinadas a esclarecer los flujos económicos asociados y la interpretación de las conversaciones captadas, aseguró Europa Press. Estos análisis se focalizan en los posibles beneficios obtenidos por Villafuel y en la interacción estrecha entre los trámites inmobiliarios y las resoluciones administrativas adoptadas por los organismos competentes. El protagonismo de Koldo García, en ese contexto, es considerado esencial por los investigadores, en tanto lo identifican como un vínculo directo entre los intereses de la compañía e intereses políticas.

El seguimiento realizado por la Guardia Civil, relatado por Europa Press, atribuye a García la función de transmitir propuestas y opciones de inmuebles entre los integrantes de la supuesta trama y el entorno del exministro. Esta dinámica, según concluye el informe, permitió detectar una sincronización relevante entre la compra del chalet de La Alcaidesa y el desarrollo de procedimientos administrativos clave para la actividad de Villafuel en el ámbito energético.

La causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional permanece abierta, extendiéndose la evaluación sobre nuevas grabaciones, registros patrimoniales y otros elementos recabados por la UCO, quienes estudian el alcance de las relaciones personales y corporativas involucradas y las consecuencias legales sobre las autorizaciones emitidas, según concluyó Europa Press.