La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama

El sumario judicial analizado revela que la adquisición de una vivienda en La Alcaidesa, Cádiz, valorada en 585.000 euros, coincidió temporalmente con una serie de negociaciones sostenidas con el Ministerio de Industria y Turismo para la obtención de permisos regulatorios. Según consignó Europa Press, este inmueble fue ofrecido mediante distintas propuestas por la red dirigida por Claudio Rivas al entonces ministro José Luis Ábalos, quien residió en la propiedad entre julio y noviembre de 2021. Esta operación inmobiliaria constituye uno de los mecanismos sobre los que, según la investigación judicial, se articuló el presunto intento de influir de manera irregular en resoluciones administrativas de especial relevancia para el sector energético.

Según reportó Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó transferencias por un total de 292.416,66 euros en beneficio de Víctor de Aldama, empresario relacionado con una red investigada por corrupción en el ámbito de los hidrocarburos. Estos fondos, canalizados mediante la sociedad Have Got Time, de Claudio Rivas, correspondieron a dos contratos de mediación vinculados a gestiones ante los responsables del Ministerio de Industria y Turismo. El primero de estos contratos justificó un desembolso de 181.500 euros poco después del cierre de la adquisición del inmueble antes mencionado, mientras el segundo –formalizado al mes siguiente– sumó 110.916,66 euros.

El informe remitido por la UCO al juez Santiago Pedraz detalla que el flujo de fondos atribuido a la red alcanzó los 925.036,95 euros. Esta cifra, que se aproxima al millón de euros, habría sido destinada por la organización para asegurar decisiones administrativas favorables a empresas del sector hidrocarburos, principalmente relacionadas con la obtención de licencias como mayoristas. Europa Press detalló que los movimientos financieros estudiados apuntan a una estrategia cuyo foco principal fue la empresa Villafuel, que buscaba operar en el mercado pese a no contar con los tres millones de euros de capital propio exigidos por la regulación vigente.

Las labores de intermediación desempeñaron un papel central en el funcionamiento de la trama investigada. Europa Press informó que integrantes del entorno de Rivas, entre ellos el exasesor ministerial Koldo García, participaron en la organización logística de la residencia del titular del Ministerio, así como en diversas gestiones institucionales para avanzar en expedientes clave. El sumario judicial recoge que Koldo García, en marzo de 2022, recibió una nómina de 1.950,50 euros y un adelanto de 5.000 euros, pagos que se relacionaron con un contrato suscrito con una sociedad gestionada por Manuel Salles, colaborador de Rivas. La UCO, según el informe publicado por Europa Press, señaló la falta de evidencia respecto a los supuestos servicios de consultoría de seguridad estipulados en dicho contrato, lo que refuerza la hipótesis de que su papel consistió en ejercer de enlace entre la red y altos funcionarios públicos.

Como parte de la operativa, los investigadores encontraron que un día antes de una reunión relevante con funcionarios del Ministerio de Industria y Turismo, la empresaria María del Carmen Pano entregó 5.000 euros en metálico a Víctor de Aldama. Esta transacción, documentada por la UCO y citada por Europa Press, fue interpretada como una maniobra para reforzar la posición de De Aldama ante los interlocutores oficiales responsables de permisos y licencias.

La investigación recopiló diversos documentos, entre ellos copias de transferencias bancarias, grabaciones, mensajes y testimonios de testigos, todos ellos empleados para reconstruir la relación directa entre los pagos y los avances en expedientes administrativos de interés para las empresas vinculadas a Rivas. Europa Press consignó que el sumario judicial aportado a la Audiencia Nacional sostiene que la red construyó contratos ficticios y simuló servicios con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de las transferencias, que en todos los casos se asociaban a la obtención de resoluciones administrativas concretas.

Villafuel, la compañía situada en el centro de las pesquisas, según Europa Press, implementó estrategias contractuales y financieras opacas que dificultaron la supervisión de los órganos de control sectorial. El propósito, tal como lo describe el informe de la UCO, fue garantizar la obtención de condiciones administrativas ventajosas mediante pagos y favores a diferentes niveles de decisión del Ministerio, generando perjuicio al funcionamiento regular y transparente del mercado de hidrocarburos.

El mapa organizativo presentado por la UCO al juez instructor identifica una estructura societaria y personal en la que empresarios, exasesores y funcionarios públicos establecieron conexiones múltiples orientadas a obtener fallos y permisos favorables. Según Europa Press, estas conexiones y el flujo de fondos asociado insertan el caso en lo que los investigadores denominan como una corrupción institucionalizada, sustentada en pruebas documentales exhaustivas.

La investigación de la Guardia Civil, de acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, subraya que existió una reiteración en las alteraciones del procedimiento administrativo, ligadas siempre a la entrega periódica de beneficios, ya fuera mediante transferencias bancarias, contratos simulados o pagos en efectivo. Los diferentes patrones de actuación desenmascarados por los analistas permitieron sostener la hipótesis de que la red buscó y obtuvo ventajas administrativas mediante un esquema opaco de favores, constituyendo —según la información relevada a la Audiencia Nacional— una alteración estructural de los procesos de control sectorial.

Los documentos aportados hasta ahora permiten al juzgado seguir el rastro de la relación entre las erogaciones y los momentos clave de los expedientes regulatorios. Los investigadores mantienen el foco sobre los efectos que estas operaciones tuvieron sobre el funcionamiento de la administración y sobre el marco normativo del sector energético español, a partir de la acción coordinada de las personas y entidades involucradas, según la información difundida por Europa Press.