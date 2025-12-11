Espana agencias

El Senado interroga este jueves al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez'

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' interrogará este jueves al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Barrabés comparecerá a partir de las 10.00 horas de la mañana en la Sala Clara Campoamor de la Cámara Alta, según figura en el orden del día, consultado por Europa Press.

El empresario está imputado en el conocido como 'caso Begoña Gómez', en el que el magistrado investiga a la esposa de Sánchez por la presunta autoría de los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación indebida de un 'software' en la creación de una cátedra universitaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En concreto, el magistrado investiga a Barrabés por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es previsible que debido a su condición de imputado se acoja a su derecho a no declarar ante el organismo, como han hecho otros comparecientes en su misma situación judicial.

Además, la Fiscalía Europea acordó el pasado mes de junio citar en calidad de investigado a Barrabés por presuntas irregularidades en contratos sufragados con fondos europeos que avaló mediante carta Begoña Gómez.

UNA REUNIÓN CON SÁNCHEZ EN LA MONCLOA

Durante su declaración ante el juez Peinado, el empresario aseguró que mantuvo una reunión en el Palacio de La Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para abordar asuntos relacionados con el ámbito profesional de la innovación.

Además, Barrabés negó la presencia de Begoña Gómez en ese encuentro, si bien reconoció haberse reunido con la mujer de Sánchez tanto en Moncloa como en su propia oficina. En aquellos encuentros, siempre según su testimonio, Gómez le habría pedido su ayuda para modificar un módulo del máster incluido en la cátedra que dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que es objeto de la investigación del juez Peinado.

Fue después de esa declaración cuando Peinado cambió la condición de Barrabés de testigo a investigado.

