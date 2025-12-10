Espana agencias

Exvicerrector de la UCM se sintió "obligado" a impulsar la cátedra de Begoña Gómez, que fue avalada jurídicamente

El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, ha asegurado este miércoles que se sintió "obligado" a poner en marcha la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha indicado que la asesoría jurídica del centro avaló que Gómez no fuera licenciada o graduada universitaria para impartir el curso.

"Yo me siento obligado por ser vicerrector de las instituciones. Las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez", ha dicho durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'.

Doadrio ha asegurado que el reglamento permite que el rector pueda "excepcionalmente" nombrar a un director de una cátedra que no sea de la Universidad Complutense de Madrid "siempre y cuando haya un director".

"Se aplicó, dentro de ese convenio, el reglamento, la excepción que ejercía el rector en ella", ha manifestado Doadrio, explicando que la normativa del centro universitario también permite que la persona que dirija la cátedra pueda no ser licenciada, como es el caso de Gómez.

El excargo de la Complutense ha relatado que la asesoría jurídica avaló el hecho de que Gómez no ostentara una licenciatura o grado. "La respuesta de la asesoría jurídica fue que, como no se ha contemplado en la excepción del rector que el director sea licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada la excepción", ha incidido, señalando que fue Goyache el que "promocionó la cátedra" y que él se limitó a firmar para ponerla en marcha.

A preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero, Doadrio ha señalado que se sintió "obligado" a gestionar la cátedra por el cargo que ostentaba, pero no "presionado".

