Celsa completa la refinanciación del grupo por importe de unos 2.000 millones

La compañía siderúrgica informó que ha liquidado obligaciones previas gracias a nueva emisión de bonos y capital aportado por los socios, lo que implica condiciones más favorables para su pasivo tras la reestructuración confirmada en Barcelona

La siderúrgica Celsa anunció que ha logrado cancelar toda la deuda que era objeto de refinanciación luego de asegurar nuevos fondos mediante emisión de bonos y aportaciones en efectivo de sus accionistas. El grupo, presidido por Rafael Villaseca, detalló que esta operación, que se enmarca en el proceso de reorganización financiera aprobado en Barcelona, ha cerrado compromisos financieros por un importe total de aproximadamente 2.000 millones de euros, según informó la agencia EFE este miércoles.

De acuerdo con el comunicado difundido por la compañía y citado por EFE, la operación incluyó el desembolso de 1.200 millones de euros vinculados a una reciente emisión de bonos anunciada el 4 de diciembre. Además, la empresa recibió una inyección de capital por parte de los socios, que aportaron 800 millones de euros adicionales: de estos, 600 millones corresponden a un crédito subordinado y los 200 millones restantes han sido desembolsados en forma de capital.

La empresa especificó que la combinación de estos recursos ha permitido efectuar en la misma fecha el pago y cancelación total de la deuda que estaba prevista en el proceso de refinanciación. Según publicó EFE, con este paso culmina el proceso de reorganización financiera del grupo siderúrgico.

Celsa, controlada en la actualidad por un grupo de fondos, informó a EFE que la restructuración ha supuesto una mejora en las condiciones de coste y plazo de su deuda total. La operación refleja un cambio en la estructura financiera de la compañía, que venía gestionando un proceso complejo en busca de condiciones favorables para sus obligaciones previas.

La ejecutiva de la empresa aseguró, según consignó EFE, que esta reestructuración financiera forma parte de una estrategia orientada a consolidar la viabilidad futura del grupo y dotar de mayor estabilidad a su balance. El conjunto de la operación, completado en Barcelona, resulta clave para la continuidad de las operaciones industriales y comerciales del conglomerado.

La compañía comunicó, según reportó EFE, que este proceso culmina varios meses de trabajo en los que se han negociado intensamente varias vías de financiación y se han analizado opciones para optimizar la estructura de pasivo. El total de 2.000 millones de euros movilizados con la nueva financiación supone una inyección relevante para el grupo, permitiendo cerrar la etapa previa de incertidumbre sobre su estructura financiera.

Celsa, referente del sector siderúrgico, destacó en declaraciones recogidas por EFE el voto de confianza de los accionistas y la apuesta de los nuevos fondos de inversión, que pasan a controlar la compañía tras el cierre de la refinanciación. El grupo consideró que el resultado de la operación proporciona mejores garantías al conjunto de interesados y al mercado en general, dentro de un escenario complejo para la industria del acero.

La empresa ha recalcado que la mejora en las condiciones de coste y vencimiento de la deuda tendrá impactos positivos a corto y medio plazo, según el comunicado leído por EFE. El proceso de refinanciación y reestructuración financiera, sujeto a un control y supervisión desde Barcelona, ha servido para implementar cambios en la composición accionarial del grupo y en la política de gestión del pasivo.

La culminación de estas operaciones trasciende el ámbito financiero y, según la información reportada por EFE, contribuye a sentar las bases para afrontar próximos retos en una industria caracterizada por una alta volatilidad del mercado global y la presión de los costes energéticos y de materias primas.

