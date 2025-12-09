Los indicios por los que el Supremo condena al fiscal general

Un día después de que el Tribunal Supremo iniciara formalmente las diligencias penales, Álvaro García Ortiz procedió a eliminar los archivos contenidos en su teléfono móvil, un acto que los magistrados interpretaron como un intento explícito de destruir pruebas vinculadas al caso de la filtración de información confidencial. Esta supresión deliberada de datos se convirtió en uno de los elementos centrales sobre los que el Supremo fundamentó su decisión de inhabilitar a García Ortiz durante dos años para ejercer como fiscal general, según publicó el medio que accedió de forma íntegra a la sentencia judicial.

El fallo judicial, de acuerdo con lo consignado por dicho medio, se basó en la constatación de que la destrucción del contenido del dispositivo móvil se produjo sin que existiera ninguna obligación profesional que justificara esta acción, desvinculándola de los procedimientos habituales de trabajo y asociándola directamente con el deseo de evitar el escrutinio judicial sobre la filtración de información reservada a medios de comunicación. De acuerdo con el texto publicado, los jueces del Tribunal Supremo consideraron que la supuesta transmisión deliberada de datos confidenciales procedentes de la defensa de Alberto González Amador a la cadena SER el 13 de marzo de 2024 constituyó el detonante de la investigación, ya que el correo en cuestión, remitido por el abogado de González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año, reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía un acuerdo que evitaría el ingreso en prisión.

Tal como detalló el medio que tuvo acceso a la sentencia, tras la publicación de la noticia en el diario El Mundo sobre la existencia de la propuesta de acuerdo, García Ortiz ordenó de forma urgente a Pilar Rodríguez, quien se desempeñaba como jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que reuniera todos los mensajes y correos electrónicos relacionados con el caso. Esta instrucción se produjo inmediatamente después de que El Mundo hiciera pública la información, revelando una coordinación y rapidez que los jueces consideraron desproporcionada en relación con la finalidad de reaccionar ante una noticia difundida en prensa. El análisis de la secuencia temporal de los hechos realizado por el Supremo reflejó que a las 21:59 del 13 de marzo García Ortiz recibió el correo central, y que apenas hora y media después, a las 23:25, el periodista Miguel Ángel Campos, de la cadena SER, divulgó públicamente parte de su contenido en la radio. Minutos después, el portal digital de la emisora publicó extractos del mensaje y anticipó un pronunciamiento institucional de la Fiscalía.

El medio que accedió a la sentencia relató que uno de los testimonios fundamentales aportados fue el de Julián Salto, fiscal de delitos económicos en Madrid, quien aseguró haber recibido la instrucción de entregar los correos en horario nocturno mientras asistía a un partido de fútbol en el Estadio Metropolitano. Este funcionario interrumpió su asistencia al evento deportivo y acudió de inmediato a las dependencias de la Fiscalía para cumplir la orden, un hecho que los jueces interpretaron como un reflejo adicional de la urgencia con la que se manejó toda la operación para responder informativamente.

Según la resolución judicial reproducida por el medio, se analizaron también los intentos de comunicación directa entre el periodista de la SER y García Ortiz. Campos intentó llamar al teléfono del fiscal general a las 21:38 de esa misma noche, aunque la comunicación no se materializó, ya que la llamada se dirigió al buzón de voz y se interrumpió tras cuatro segundos. El Tribunal Supremo observó como irregular esta duración, dado que otras llamadas sin respuesta suelen registrar cero segundos, y concluyó que existían posibles canales alternativos de contacto que facilitaron la transmisión de información reservada a los medios de comunicación.

La decisión del Supremo destacó el deber de preservación de la privacidad y confidencialidad inherente a los procedimientos judiciales negociados, y consideró que la publicación del correo electrónico vulneró expresamente la intimidad de las partes y la reserva legal sobre las negociaciones llevadas a cabo con el Ministerio Público. El medio que consultó la sentencia precisó que el texto íntegro del fallo abarca 180 folios, detallando punto por punto la concatenación de hechos y las justificaciones presentadas para la revelación de datos confidenciales a la prensa.

El Tribunal Supremo ponderó también los testimonios aportados por diversos fiscales de la Comunidad de Madrid. Almudena Lastra, fiscal superior de la región, manifestó su inquietud ante el hecho de que correspondencia de carácter reservado hubiese sido difundida en medios, advirtiendo sobre los riesgos de hacer públicos los detalles internos de las negociaciones en marcha. Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial, compartió igualmente esa preocupación ante la posibilidad de nuevas filtraciones, según indicó el medio. Los jueces consideraron que estas advertencias, lejos de estar motivadas por disputas internas, constituían evidencias objetivas del malestar y la alarma generados dentro del Ministerio Público.

Según detalló el medio, el tribunal también escuchó a varios periodistas que afirmaron haber accedido al polémico correo electrónico a través de fuentes distintas de la Fiscalía General. No obstante, la sentencia concluyó que estos testimonios no lograron desacreditar los principales indicios ni la convicción alcanzada acerca de la responsabilidad directa o por conocimiento de García Ortiz en la filtración. La cadena cronológica de las actuaciones, la reacción inmediata a la publicación en El Mundo, la coordinación para reunir y difundir los correos internos, y la posterior supresión de archivos en el dispositivo personal del fiscal general conformaron, según los jueces, el núcleo del caso valorado.

El entorno de tensión y discrepancias internas dentro de la Fiscalía también quedó registrado en la documentación a la que accedió el medio. Los magistrados interpretaron que la preocupación y las advertencias manifestadas por los miembros del Ministerio Público mostraban la sensibilidad que revestía la gestión de este tipo de información y las consecuencias del quiebre en la cadena de confidencialidad. La relación de estos hechos con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sumó notoriedad y debate público, involucrando a la Fiscalía en una controversia institucional y mediática que puso a prueba los protocolos de manejo de datos reservados.

La resolución judicial—dada a conocer por el medio consultado—analizó con minuciosidad tanto la secuencia temporal de los hechos como la proporcionalidad de las decisiones adoptadas por García Ortiz. Los jueces atribuyeron especial relevancia al intento de suprimir posibles pruebas a raíz del inicio de la investigación penal y consideraron que la rapidez en la respuesta institucional obedecía a un interés urgente por gestionar la exposición mediática, más que a criterios de actuación ordinaria en el ámbito del Ministerio Público.