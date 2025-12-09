Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la fundación de Vox, con apoyo del PP y PSOE

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una propuesta del PSOE por la que se insta al órgano fiscalizador a realizar una auditoría específica de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

En concreto, se urge al órgano que preside Enriqueta Chicano a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso en los últimos cinco años, "analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación", según consta en el escrito recogido por Europa Press.

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer "forrarse". Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

PSOE: "PAGUITA VITALICIA" PARA ABASCAL

A esas denuncias se ha referido en su intervención el diputado socialista Ferran Verdejo, quien ha defendido que existe un "historial de sospechas sólidas" contra la contabilidad de esta entidad y ha recalcado que el verdadero "interés de Abascal es el dinero" y que han creado una fundación para que el líder del partido "tenga una paguita vitalicia".

En la misma línea, Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como "un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba" y ha apoyado esta auditoría especial.

La iniciativa ha contado también con el respaldo del PNV, cuya senadora María Dolores Etxano confía en que esta fiscalización sirva para "despejar dudas" sobre si Vox está "desnaturalizando" la ley al desviar desde sus grupos autonómicos "ingentes cantidades de dinero" a una entidad que "reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido", pero sin estar sometida a los controles que rigen para las formaciones políticas.

EL SUPREMO DIO LA RAZÓN A VOX

El diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha tachado de "barbaridades" las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV, ha achacado la iniciativa socialista a su "obsesión de acosar a quien no controla" y ha avisado de que "volverán a estrellarse" como les ocurrió cuando el Tribunal Supremo anuló una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox, en concreto la multa de 238.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas para sufragar la querella que interpuso contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Además, ha recordado que Disenso ya ha sido fiscalizada sin haberse encontrado "ningún indicio de irregularidad" y ha añadido que Vox apoyaría esa fiscalización si se hiciera lo mismo con el mismo de fundaciones políticas "desde su nacimiento".

Desde el PP, Luis María Beamonte ha indicado que pedir una fiscalización especial de Disenso o de todas las fundaciones "carece de sentido" porque su contabilidad ya es analizada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, ha dado su apoyo a la iniciativa socialista. "Quien nada oculta nada tema y no tenemos ningún problema con la transparencia", ha argumentado.

Eso sí, ha recalcado que el tribunal no puede "fiscalizar el objetivo ideológico de los gastos" y ha tachado de "hipócrita" que el PSOE se erija en garante con control financiero cuando la Audiencia Nacional tiene "una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara" y fundaciones vinculadas al PSOE, como la Pablo Iglesias "se hunden".

LA "PINZA PP-PSOE"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha reprochado al PP y al PSOE formar "una pinza" contra su formación y ha subrayado la "incoherencia" de los 'populares' porque "se manifiestan los domingos" pero "se sientan con el PSOE" después.

En esta línea, ha señalado que "conviven y pactan juntos este tipo de cosas" y el PP se dedica a esto en vez de hacer oposición al PSOE. "En lugar de preguntarle a (Pedro) Sánchez por las cuentas de su partido, por las adjudicaciones de contratos de forma irregular a empresas, por el rescate de Air Europa, por las mordidas que se ha llevado Santos Cerdán", ha enumerado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha resaltado que la iniciativa aprobada va a "fiscalizar algo que ya está fiscalizado" y que el resultado mostrará lo que ya concluyó el Supremo.

Vox ha pedido una fiscalización de cada una de las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos, y se ha quejado de que el PP no apueste por su iniciativa y se sume a la "cacería contra Disenso que practica el PSOE".