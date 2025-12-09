Espana agencias

La jueza de la dana estudia si incluye una nueva víctima en Benetússer (Valencia)

Cobra fuerza la pesquisa iniciada por la autoridad judicial, que ordenó un análisis forense tras la solicitud de un allegado, buscando determinar si el deceso está vinculado con el temporal registrado en la provincia según fuentes oficiales

La magistrada responsable de las riadas en la provincia de Valencia ha incrementado a 230 el número de personas fallecidas atribuidas al temporal, tras sumar casos en los que se ha determinado una relación directa con el fenómeno climático. Según informó el medio que dio a conocer los detalles de la investigación, este conteo oficial podría ampliarse si se confirma el vínculo entre la muerte ocurrida el 29 de octubre de 2024 en Benetússer y la depresión aislada en niveles altos (dana) que afectó la zona.

El medio detalló que la jueza del juzgado de Catarroja solicitó al Instituto de Medicina Legal un informe forense pericial con el fin de determinar si existió una conexión directa entre el fallecimiento del hombre en Benetússer y las condiciones meteorológicas de ese día. Esta acción responde a una petición formulada el 3 de diciembre por un familiar del fallecido, quien solicitó la incorporación del caso al listado oficial de víctimas de la dana en la provincia. La jueza abrió una pieza separada dentro del proceso judicial destinado a la evaluación de las consecuencias del temporal en la comarca, consignó el medio.

La investigación sobre este deceso adquiere relevancia en el contexto de otros casos similares. Según publicó la fuente, hasta la semana pasada se contabilizaron al menos nueve solicitudes presentadas ante el órgano judicial, en las que familiares de personas fallecidas piden que estos decesos sean reconocidos formalmente como consecuencia directa del temporal que azotó Valencia. El caso de Benetússer se añade a este proceso de revisión, lo que amplía el número de muertes sometidas a análisis judicial para su inclusión en el cómputo oficial.

De acuerdo con los procedimientos, la función del juzgado es examinar individualmente cada defunción denunciada tras la dana, determinando tras la instrucción judicial si corresponde añadirla al balance de víctimas mortales relacionadas con el fenómeno climático. Una vez el Instituto de Medicina Legal emita su informe, la magistrada dictaminará si el hombre de Benetússer deberá ser sumado a las estadísticas oficiales del desastre, según reportó el medio.

Las decisiones judiciales ya han tenido impacto en las cifras reportadas. La semana anterior, la magistrada determinó que la muerte de un anciano de Catarroja, ocurrida el 3 de noviembre en el Hospital La Fe de Valencia, guardaba relación directa con los efectos de la dana. Esto llevó a incluir este fallecimiento en el balance oficial, tras analizar la cadena de acontecimientos que sufrió la víctima tras el temporal, según consignó el medio.

A medida que avanzan las investigaciones sobre cada caso, el balance oficial de afectados por la dana experimenta ajustes que reflejan la dimensión real de los daños en la provincia. La revisión caso por caso responde a la necesidad de documentar con precisión los impactos del evento meteorológico, siguiendo el procedimiento judicial y los dictámenes periciales.

El análisis forense ordenado para el caso de Benetússer deberá describir las circunstancias que rodearon la muerte y enumerar los factores médicos y ambientales que pudieron influir en el desenlace. Según remarcó la fuente, este proceso obedece a las exigencias de los familiares involucrados, quienes buscan que la magnitud de la catástrofe quede adecuadamente reflejada en el reconocimiento institucional.

La labor del órgano judicial consiste en asegurar un registro detallado de las consecuencias del temporal sobre la comunidad valenciana, para lo cual se suman diligencias, informes y resoluciones que seguirán actualizándose hasta esclarecer la totalidad de muertes atribuibles a la dana. Según informó el medio, las actuaciones continuarán en tanto finalicen los peritajes y se emitan nuevas resoluciones sobre los casos aún pendientes de revisión.

