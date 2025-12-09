El Tesoro vende 2.252 millones en letras a tres y nueve meses con una rentabilidad del 2 %

Madrid, 9 dic (EFECOM).- El Tesoro Público español ha celebrado este martes la última subasta de 2025, en la que ha colocado 2.252 millones de euros en letras a tres y nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha subido en ambos casos hasta el entorno del 2 %.

Según los datos de la puja, la mayor parte del importe colocado ha sido en letras a nueve meses, 1.436 millones de euros.

El interés marginal aplicado ha sido del 2,016 %, superior al 1,976 % previo, y lo que supone su nivel más alto desde marzo.

En letras a tres meses, el Tesoro ha vendido otros 816 millones de euros, a un rendimiento marginal del 1,999 %, también superior al 1,926 % de noviembre.

La rentabilidad de las letras a tres meses ha subido hasta su nivel más alto desde abril.

Asimismo, la demanda por parte de los inversores ha alcanzado los 4.392 millones de euros. De esta manera, la ratio de la puja - diferencia entre lo solicitado y lo finalmente vendido- ha sido de 1,9 veces.

El objetivo previsto por el Tesoro para hoy era colocar entre 1.500 y 2.500 millones de euros.

Con la subasta de hoy, el Tesoro ha cerrado el calendario oficial de pujas de 2025, ya que la prevista para el 11 de diciembre, que iba a ser de bonos y obligaciones, no ha sido convocada. EFECOM