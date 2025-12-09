Espana agencias

El Tesoro vende 2.252 millones en letras a tres y nueve meses con una rentabilidad del 2 %

Guardar

Madrid, 9 dic (EFECOM).- El Tesoro Público español ha celebrado este martes la última subasta de 2025, en la que ha colocado 2.252 millones de euros en letras a tres y nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha subido en ambos casos hasta el entorno del 2 %.

Según los datos de la puja, la mayor parte del importe colocado ha sido en letras a nueve meses, 1.436 millones de euros.

El interés marginal aplicado ha sido del 2,016 %, superior al 1,976 % previo, y lo que supone su nivel más alto desde marzo.

En letras a tres meses, el Tesoro ha vendido otros 816 millones de euros, a un rendimiento marginal del 1,999 %, también superior al 1,926 % de noviembre.

La rentabilidad de las letras a tres meses ha subido hasta su nivel más alto desde abril.

Asimismo, la demanda por parte de los inversores ha alcanzado los 4.392 millones de euros. De esta manera, la ratio de la puja - diferencia entre lo solicitado y lo finalmente vendido- ha sido de 1,9 veces.

El objetivo previsto por el Tesoro para hoy era colocar entre 1.500 y 2.500 millones de euros.

Con la subasta de hoy, el Tesoro ha cerrado el calendario oficial de pujas de 2025, ya que la prevista para el 11 de diciembre, que iba a ser de bonos y obligaciones, no ha sido convocada. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PP y Vox llevan al Parlamento iniciativas para frenar contratos con Huawei y proveedores chinos que creen de alto riesgo

La creación de una agencia estatal especializada gana apoyo en el Congreso mientras se intensifica el debate sobre el acceso de compañías extranjeras a datos sensibles, aumentando la presión por cambios legales para reforzar la protección digital y la soberanía de los sistemas públicos

PP y Vox llevan al

Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"

Tezanos niega instrucciones de Moncloa

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

Juzgan a un hombre por

Interior insiste en que Galicia pague el 50% de su Policía Adscrita y llama a firmar el acuerdo como hizo Andalucía

El Gobierno central plantea que la administración gallega cubra la mitad de los sueldos y gastos de la unidad policial especializada, en medio de negociaciones tensas sobre competencias y financiación que amenazan la protección de las víctimas en la región

Interior insiste en que Galicia

Cargos del PSOE urgen a resolver el caso Salazar por el desgaste que genera incluso entre "sanchistas"

Fuentes consultadas por Europa Press revelan temor en sectores próximos a la cúpula socialista a una crisis de confianza sin precedentes si la ejecutiva no aporta respuestas rápidas y transparentes sobre los hechos vinculados con el exdirigente Francisco Salazar

Cargos del PSOE urgen a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”