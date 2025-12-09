Espana agencias

El Senado interroga mañana a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

El exvicerrector Juan Carlos Doadrio acude a la Cámara Alta como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades que implican a la esposa de Pedro Sánchez, una comparecencia clave para las pesquisas parlamentarias en torno a este controvertido asunto

El exvicerrector Juan Carlos Doadrio fue citado previamente ante la justicia en calidad de testigo para abordar la aprobación de una cátedra vinculada a Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La certificación de sus méritos y el análisis de su idoneidad forman parte crucial de la comparecencia que el Senado programó para mañana, según especificó Europa Press. Doadrio se presentará en la sala Clara Campoamor a las 11.00 para responder ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', en el marco de las pesquisas parlamentarias que involucran a la esposa del presidente, Pedro Sánchez.

La sesión del Senado se produce en el contexto de la investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, quien indaga diversas acusaciones contra Begoña Gómez, entre ellas presunta malversación, tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida de software. Tal como detalló Europa Press, la comisión se ha propuesto esclarecer si existieron irregularidades en la creación de la mencionada cátedra en la Complutense y si la intervención de Gómez se ajustó a los procedimientos reglamentarios.

Durante su declaración judicial, Doadrio afirmó que la universidad validó la experiencia profesional y los antecedentes de Gómez antes de aprobar la cátedra. De acuerdo con lo recogido por Europa Press, el exvicerrector aseguró que Gómez había impartido previamente un máster con resultados favorables y que mantenía vínculos con empresas, elementos que, según la universidad, tenían relevancia en el contexto de la convocatoria. Además, Doadrio sostuvo ante el juez que, pese a que Gómez no contaba con la máxima titulación académica, la normativa universitaria permitía a personas sin ese requisito impartir clase, siempre que la documentación y la propuesta del rector estuvieran en regla.

El Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la Cámara Alta, manifestó su intención de aprovechar el control parlamentario para impulsar la investigación sobre el llamado 'caso Begoña Gómez'. En esa línea, la declaración pública de Doadrio se suma a una serie de comparecencias previstas para esta semana, incluyendo la del empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el mismo caso, según informó Europa Press.

La agenda de la comisión senatorial pone el foco en esclarecer el grado de intervención institucional y personal que existió en la constitución de la cátedra propuesta por Gómez. El papel de Doadrio resulta central, pues en su cargo como exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales participó directamente en el procedimiento de validación y supervisión académica. Según detalló el medio, en sus declaraciones Doadrio describió como habitual que el rector de la UCM proponga a determinadas personas para la creación de cátedras, condicionando esta práctica a la adecuada presentación de los documentos requeridos.

El proceso judicial y parlamentario abierto incluye además la investigación sobre la supuesta apropiación indebida de un software utilizado en la creación de la cátedra y el presunto uso indebido de influencias y recursos públicos. El magistrado Peinado solicitó documentación a la universidad y citó a múltiples testigos, con el objetivo de analizar si las actuaciones cumplían con los estándares normativos o si se produjeron desviaciones propiciadas por la relación personal de Gómez con el presidente del Gobierno, señaló Europa Press.

El desarrollo de las comparecencias en la Cámara Alta representa una fase clave de la investigación parlamentaria, dado el interés político y mediático que suscitó la implicación de la esposa del jefe del Ejecutivo español. La comisión se constituyó bajo la premisa de supervisar los detalles de una trama más amplia, conocida como ‘caso Koldo’, que incluye la revisión de contratos y relaciones institucionales en distintas áreas de la administración pública, precisó Europa Press.

La citación del empresario Barrabés, también prevista para los próximos días, busca aportar información sobre las conexiones empresariales y académicas vinculadas a la cátedra y las posibles transferencias de intereses entre los distintos actores en investigación. Doadrio, por su parte, reiteró en su intervención judicial que la experiencia profesional y las relaciones con empresas resultaban factores importantes para la valoración de los candidatos presentados para nuevas cátedras, de acuerdo con los requisitos de las convocatorias de la UCM.

En los próximos meses, la comisión parlamentaria continuará convocando a diferentes personas relacionadas con el caso, entre ellas responsables académicos, empresarios y funcionarios. La investigación avanzará en torno a la documentación aportada y los testimonios directos, vigilando el grado de cumplimiento de los procedimientos administrativos y las conexiones de interés identificadas por la justicia en el desarrollo del caso, finalizó Europa Press.

Caso Begoña GómezJuan Carlos DoadrioSenadoUniversidad Complutense de MadridBegoña GómezPedro SánchezMadridEspañaCorrupciónPartido PopularEUROPAPRESS

