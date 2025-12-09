El sector del cerdo blanco pide una investigación "con rigor" sobre el brote de peste

Madrid, 9 dic (EFECOM).- La interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc) ve necesario que la investigación sobre el origen del brote de Peste Porcina Africana en jabalíes de Cataluña se desarrolle "con rigor científico, serenidad y sin especulaciones públicas mientras las autoridades competentes realizan su labor".

Interporc ha valorado la puesta en marcha de una investigación "completa" y una auditoría independiente para esclarecer el origen del virus, según un comunicado.

La interprofesional ha respaldado además las medidas de contención frente al brote y las negociaciones que se están efectuando para la recuperación de los mercados.

El sector "es consciente" del impacto del actual bloqueo de algunos certificados de exportación, especialmente en mercados terceros y, por ello, desde la interprofesional trabaja de forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con la Comisión Europea para aplicar "plenamente" el principio de regionalización y limitar las restricciones estrictamente a la zona afectada.

El director general de Interporc Alberto Herranz, ha apuntado que la respuesta ante "esta difícil situación por parte de autoridades y del sector está siendo ejemplar".

Ha resaltado que en estos momentos las prioridades pasan por "ayudar a los ganaderos e industrias, frenar el brote y recuperar cuanto antes la normalidad en los mercados". EFECOM