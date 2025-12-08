El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

Francisco Salazar, quien integró el círculo más cercano a Pedro Sánchez durante las primarias socialistas y fue figura clave en la campaña por la secretaría general del Partido Socialista, será llamado a declarar ante la comisión de investigación del Senado. La citación se produce en el contexto de las acusaciones de acoso sexual y presunta corrupción que pesan sobre Salazar tras ejercer como asesor en la Moncloa, según publicó el medio. Este proceso forma parte del examen parlamentario iniciado a instancias del Partido Popular (PP), que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y ha decidido impulsar la comparecencia del excolaborador presidencial para esclarecer conductas presuntamente irregulares atribuidas al entorno directo del presidente del Gobierno.

De acuerdo con lo informado por el medio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, contextualizó el llamado a comparecer de Salazar dentro de las actuaciones que la comisión senatorial desarrolla sobre actividades del Ejecutivo y del sector público, enmarcadas en la investigación conocida como Operación Delorme. García enfatizó la relevancia que tuvo Salazar como representante de confianza en los órganos directivos del PSOE durante una etapa decisiva y destacó que, según la información consignada por ese medio, Pedro Sánchez solía remitir a Salazar como referencia principal cada vez que la gestora del partido requería explicaciones respecto a la financiación de la campaña interna. Tal como manifestó la portavoz, Salazar dispone de datos fundamentales sobre los mecanismos internos y las decisiones que definieron aquel periodo, por lo que su intervención se considera clave en el proceso de esclarecimiento de las irregularidades investigadas.

La denuncia del PP, según consigna el medio citado, sostiene que Francisco Salazar habría hecho valer su proximidad y posición de alta confianza junto a Pedro Sánchez para ejercer presiones en el entorno laboral de la Moncloa, tomando como víctimas a varias trabajadoras. Entre los comportamientos señalados por la oposición se incluyen demandas sobre la modificación de la indumentaria de sus compañeras, comportamientos gestuales de carácter obsceno y simulaciones de naturaleza sexual frente a empleadas, según los testimonios recogidos por la formación y difundidos por la prensa. Paralelamente, el PP asocia el nombre de Salazar a la gestión de fondos en efectivo cuyas fuentes permanecen sin aclarar, situando estos incidentes bajo la lupa de la investigación parlamentaria sobre contratos y procedimientos administrativos relacionados con la llamada trama de Koldo García.

En relación con estos hechos, el PP también dirigió críticas a la respuesta institucional que el Ejecutivo y el propio Sánchez han ofrecido después de hacerse públicas las denuncias. El medio reportó que Alicia García señaló la destitución de Antonio Hernández, considerado el colaborador más cercano de Salazar en la Moncloa, como una decisión que responde al interés de minimizar la exposición mediática y evitar el esclarecimiento completo del caso. Según declaró García: “Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen que se destape la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen por ello”, frase citada por el partido y reproducida por el medio. La oposición interpreta este movimiento como una maniobra dilatoria que, lejos de abordar responsabilidades en los altos niveles, opta por “ceses de segunda o tercera”, según la caracterización realizada por la portavoz popular, buscando garantizar la protección del entorno inmediato del presidente.

El PP sostiene además, conforme a lo publicado por el medio, que Salazar representa un factor de riesgo para la estabilidad política por el conocimiento que atesora respecto a manejos de financiación y estructuras de poder en la Moncloa. De acuerdo con las denuncias planteadas en el Senado, la estrategia oficial buscaría preservar el silencio del exasesor, dado que su testimonio podría arrojar luz sobre cuestiones sensibles de gestión interna y vínculos con prácticas sospechosas de corrupción.

La comisión parlamentaria, que dispone de prerrogativas ampliadas gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado, examina no solo la posible implicación de Salazar en hechos de acoso, sino también su papel y el de otros funcionarios en la contratación de obras y servicios objeto de investigación en el marco de la Operación Delorme. Este expediente abarca operaciones financieras, el repaso de partidas económicas destinadas a ayudas y contratos estatales, y la revisión de eventuales irregularidades en la adjudicación y gestión de fondos públicos durante el actual mandato.

De acuerdo con los datos publicados por el medio, el caso de Francisco Salazar ha intensificado el debate sobre la transparencia y la responsabilidad política en las altas esferas. El examen de su comparecencia pone sobre la mesa tanto la actuación de la estructura gubernamental frente a denuncias de acoso como el desarrollo de prácticas administrativas en el corazón del poder político español. La comparecencia del exasesor quedará enmarcada en el proceso de control destinado a identificar nexos entre cargos de confianza y la eventual existencia de una trama operativa que habría beneficiado intereses personales y partidarios en detrimento de la legalidad y la ética pública.

En el plano político, la estrategia del Partido Popular cristaliza en una crítica al relato inicial del Gobierno. Mientras Pedro Sánchez defendía tras su llegada a la presidencia de que el Ejecutivo contaba con una dimensión feminista y propósitos éticos, la dirección del PP plantea que la percepción desde la oposición es la contraria. La denuncia plantea que el Gobierno actual se distancia de los compromisos públicos de protección y promoción de los derechos de las mujeres, a quienes la formación opositora considera especialmente afectadas por la inacción institucional ante los hechos denunciados. “Pedro Sánchez es el presidente más dañino para las mujeres”, sintetizó la portavoz popular de acuerdo con lo difundido por el medio, como reflejo del tono y el nivel de polarización que define este episodio.

El seguimiento del caso y el impulso de nuevas comparecencias constituyen una agenda prioritaria para el PP en el Senado, que busca ampliar el foco más allá de la Operación Delorme y delimitar responsabilidades individuales y colectivas en el desempeño del sector público. Según detalló el medio, la labor de la comisión se orienta tanto a esclarecer los hechos presuntamente irregulares vinculados a la gestión contractual durante el mandato de Sánchez como a promover mecanismos de rendición de cuentas frente a posibles violaciones de derechos laborales y abusos de poder.

Las investigaciones abiertas en el Senado abarcan también la revisión de los procedimientos seguidos por el Ejecutivo para abordar acusaciones de acoso durante la actual legislatura, parte de un esfuerzo por delinear si el tratamiento dado por el Gobierno responde a exigencias de transparencia y protección de las víctimas, o si predominan criterios políticos orientados a minimizar el costo de reputación para la autoridad presidencial.

El llamado a comparecencia de Salazar y la revisión de sus actuaciones inauguran una nueva fase en la dinámica parlamentaria de control al Ejecutivo, que podría comprometer a más colaboradores de alto rango. La sesión en la que Salazar deberá responder ante los senadores puede inaugurar nuevas citaciones y solicitudes de información sobre el funcionamiento interno de la Moncloa y el papel que figuras como él desempeñaron en contrataciones, financiación y gestión política durante el mandato de Sánchez, según consignó el medio.