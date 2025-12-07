Espana agencias

El aeropuerto de Vilna volvió a suspender el tráfico el sábado por globos de contrabando

Berlín, 7 dic (EFECOM).- El aeropuerto de la capital lituana de Vilna volvió a suspender el tráfico aéreo durante más de una hora el sábado por la noche ante la detección de indicios de la presencia de globos de contrabando lanzados desde Bielorrusia, después de que en los últimos meses se hayan multiplicado estos incidentes que el Gobierno del país báltico califica de actos de "guerra híbrida".

Según informó este domingo la cadena pública LRT, el cierre del espacio aéreo sobre el aeropuerto obligó a desviar cuatro vuelos al aeropuerto de Kaunas, la segunda mayor ciudad del país, y otro vuelo a Riga, la capital de la vecina Letonia, mientras que otros cuatro vuelos fueron cancelados.

Según la operadora del aeropuerto, Aeropuertos Lituanos (LTOU), se vieron afectados aproximadamente un millar de pasajeros, mientras que es posible que a lo largo del domingo todavía se produzcan algunos retrasos individuales a consecuencia del incidente.

El pasado 2 de diciembre el Gobierno lituano pidió a la Unión Europea (UE) que imponga sanciones a Bielorrusia por las recientes incursiones de drones y por la entrada de cientos de globos de contrabando en su espacio aéreo.

El Ministerio del Interior de Lituania aseguró entonces que, en lo que va de año, han entrado en el espacio aéreo del país báltico 599 globos de contrabando y 197 drones.

"Estos ataques han obstaculizado 320 vuelos, han afectado a 47.000 pasajeros y han provocado casi 60 horas de cierre de aeropuertos", denunciaron las autoridades lituanas.

Debido a los incidentes, la aerolínea finlandesa Finnair ha cancelado sus vuelos nocturnos de Helsinki a Vilna, mientras que Air Baltic ha ajustado los horarios de dos de sus vuelos para que evitar las horas de la noche, cuando suelen llegar los globos.

El Gobierno lituano anunció esta semana que se prepara para declarar el estado de emergencia por la llegada de los globos de contrabando y prevé decretarlo en los próximos días. EFECOM

