Pradales lamenta el fallecimiento de Frank Gehry y dice que su obra y su memoria "nos acompañarán para siempre"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado el fallecimiento este pasado viernes del arquitecto Frank Gehry, y ha asegurado que su obra y su memoria "nos acompañarán para siempre".

A través de las redes sociales, Pradales ha recordado que "hace tres décadas Frank Gehry diseñó el Museo Guggenheim Bilbao, un proyecto audaz e innovador que unía arquitectura, arte y cultura".

"Gehry acertó y Euskadi también. El Museo construido en Bilbao se ha convertido en el símbolo de la transformación de nuestro país y ha reforzado el nombre de Basque Country a nivel internacional", ha afirmado.

Pradales ha lamentado que "Frank Gehry ha muerto", pero ha asegurado que "su obra y su memoria nos acompañarán para siempre". "Nuestro pésame y solidaridad a todos los familiares y amigos, descanse en paz", ha concluido.