Junqueras (ERC) dice que la Constitución se ha utilizado "contra las ansias de libertad" de Cataluña

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha referido este sábado a la Carta Magna: "Una constitución, un régimen que no nos representa y que han querido utilizar contra las ansias de libertad de nuestro pueblo".
"Ganemos soberanía a cada paso, rompamos el régimen del 78", ha dicho en el Día de la Constitución, mediante un mensaje de X recogido por Europa Press.
Ha adjuntado un cartel de ERC con las leyendas 'Nada que celebrar' y 'Rompamos con el régimen del 78'.
Últimas Noticias
El tráfico se complica en las salidas de Madrid y Barcelona en el primer día del puente
Page reivindica el espíritu de la Constitución: el pacto, la moderación y la convivencia
Sánchez reivindica la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" del PP
Juventudes izquierda abertzale retiran "símbolos españolistas" de las calles de Euskadi
Feijóo afirma que el PP ha "pasado página" en Valencia con la sucesión de Mazón
MÁS NOTICIAS