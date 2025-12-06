Azcón dice que empezará conversaciones sobre presupuestos: "Si no se aprueban lo lógico es convocar elecciones"

Durante un encuentro con periodistas en Madrid, con motivo del aniversario de la Constitución de 1978, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, expresó que no observa motivos objetivos que impidan la aprobación del presupuesto autonómico y subrayó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si la negociación no prospera. Según informó el medio, Azcón iniciará esta próxima semana una serie de reuniones con los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para tratar de sumar los apoyos necesarios de cara a la aprobación de los presupuestos de la comunidad, señalando que la falta de consenso abriría el escenario a unos comicios adelantados.

El dirigente autonómico comunicó que pretende agotar todas las vías de diálogo para sacar adelante las cuentas públicas, al afirmar que su prioridad es que Aragón mantenga la senda de crecimiento económico y continúe atrayendo inversiones. Según consignó el medio, Azcón destacó que las nuevas cuentas contemplan incrementos en áreas como sanidad, educación y servicios sociales, así como la puesta en marcha de nuevos proyectos para dinamizar la economía regional.

Insistió en que la situación actual de la comunidad, marcada por indicadores económicos positivos y la llegada de inversiones, requiere unos presupuestos que aseguren el desarrollo y el bienestar de los aragoneses. De acuerdo con el presidente, estos factores deberían facilitar la obtención de apoyos parlamentarios, al tratarse de “incrementos históricos” en sectores clave. No obstante, recalcó que “si no se aprueban lo lógico es convocar elecciones”, advirtiendo que la responsabilidad ante un posible adelanto electoral recaerá sobre todas las formaciones políticas, dado que el Partido Popular no dispone de mayoría absoluta.

Azcón, según detalló la fuente periodística, evitó comentar un posible calendario electoral en caso de bloqueo presupuestario, asegurando que está centrado en celebrar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios la próxima semana. El presidente destacó que, en este proceso, su formación mantendrá conversaciones con todas las fuerzas, prestando especial atención a aquellos partidos políticos que recibieron el mandato del electorado aragonés de impulsar un cambio. Subrayó que han realizado una gestión adecuada durante la legislatura y defendió que “no hay razones en Aragón para que no se aprueben unos presupuestos”.

Durante la jornada también fue consultado acerca de las críticas de la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien le achacó incapacidad para sacar adelante los presupuestos. En respuesta, Azcón manifestó que la responsabilidad en esta coyuntura corresponde a todas las formaciones y recordó que el pluralismo político exige respeto hacia los adversarios y una predisposición al acuerdo en situaciones de ausencia de mayorías claras. Según reportó el medio, valoró que la democracia requiere encontrar mínimos comunes que permitan la transformación y mejora de la sociedad, y que el diálogo entre partidos resulta imprescindible en este contexto.

En torno a las condiciones impuestas por Vox en otras regiones, Azcón remarcó que la relación entre partidos debe fundarse en el respeto a las decisiones del resto de formaciones y que la estrategia debe enfocarse en el cambio de gobierno a nivel nacional, en referencia al Ejecutivo central y la figura de Pedro Sánchez. Azcón declaró al medio que Vox debe decidir si opta por promover el cambio en el Gobierno de España o bloquear la gestión en comunidades gobernadas por el Partido Popular, apuntando a la incompatibilidad de ambas posturas.

En los intercambios informales mantenidos por Azcón con los medios durante el acto de aniversario de la Constitución, el presidente aragonés señaló que percibe en Vox una actitud orientada a la confrontación y que el debate actual con esa formación resulta de índole ideológica. Aun así, remarcó que su objetivo prioritario es culminar la legislatura gobernando Aragón y, en segundo plano, promover un cambio en la política nacional. Expresó su confianza en poder aprobar los presupuestos y reiteró su preferencia por evitar la convocatoria de elecciones.

Fuentes del Partido Popular consultadas por el medio deslizaron que una eventual convocatoria electoral se produciría en febrero, aunque Azcón se ha limitado a emplazar cualquier decisión sobre el calendario a la evolución de las negociaciones presupuestarias. En paralelo, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró clara la postura de Azcón respecto a la celebración de elecciones anticipadas si no prosperan las cuentas, según publicó el mismo medio.

Durante la intervención de Azcón y las conversaciones posteriores con periodistas, el dirigente incidió en los efectos positivos de la aprobación de los presupuestos, enfocándose en la continuación de proyectos y el refuerzo de servicios públicos para la ciudadanía aragonesa. También hizo referencia a la dinámica política nacional y subrayó la relevancia de que cada formación adopte una posición definida en cuanto al apoyo a la estabilidad institucional y la orientación del gobierno autonómico.

El desarrollo de la ronda de contactos prevista para la próxima semana será determinante para conocer si el Ejecutivo aragonés logra sumar los apoyos necesarios y evitar así una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas. Mientras tanto, la atención de los actores políticos y mediáticos permanece puesta en el desenlace de este proceso decisivo para el futuro político de Aragón.