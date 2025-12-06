Espana agencias

Azcón dice que empezará conversaciones sobre presupuestos: "Si no se aprueban lo lógico es convocar elecciones"

Azcón se reunirá esta semana con todos los partidos para intentar garantizar apoyo al plan económico de Aragón, advierte que, de no alcanzar consenso suficiente, el escenario más probable será la convocatoria anticipada de comicios en la comunidad

Guardar

Durante un encuentro con periodistas en Madrid, con motivo del aniversario de la Constitución de 1978, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, expresó que no observa motivos objetivos que impidan la aprobación del presupuesto autonómico y subrayó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si la negociación no prospera. Según informó el medio, Azcón iniciará esta próxima semana una serie de reuniones con los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para tratar de sumar los apoyos necesarios de cara a la aprobación de los presupuestos de la comunidad, señalando que la falta de consenso abriría el escenario a unos comicios adelantados.

El dirigente autonómico comunicó que pretende agotar todas las vías de diálogo para sacar adelante las cuentas públicas, al afirmar que su prioridad es que Aragón mantenga la senda de crecimiento económico y continúe atrayendo inversiones. Según consignó el medio, Azcón destacó que las nuevas cuentas contemplan incrementos en áreas como sanidad, educación y servicios sociales, así como la puesta en marcha de nuevos proyectos para dinamizar la economía regional.

Insistió en que la situación actual de la comunidad, marcada por indicadores económicos positivos y la llegada de inversiones, requiere unos presupuestos que aseguren el desarrollo y el bienestar de los aragoneses. De acuerdo con el presidente, estos factores deberían facilitar la obtención de apoyos parlamentarios, al tratarse de “incrementos históricos” en sectores clave. No obstante, recalcó que “si no se aprueban lo lógico es convocar elecciones”, advirtiendo que la responsabilidad ante un posible adelanto electoral recaerá sobre todas las formaciones políticas, dado que el Partido Popular no dispone de mayoría absoluta.

Azcón, según detalló la fuente periodística, evitó comentar un posible calendario electoral en caso de bloqueo presupuestario, asegurando que está centrado en celebrar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios la próxima semana. El presidente destacó que, en este proceso, su formación mantendrá conversaciones con todas las fuerzas, prestando especial atención a aquellos partidos políticos que recibieron el mandato del electorado aragonés de impulsar un cambio. Subrayó que han realizado una gestión adecuada durante la legislatura y defendió que “no hay razones en Aragón para que no se aprueben unos presupuestos”.

Durante la jornada también fue consultado acerca de las críticas de la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien le achacó incapacidad para sacar adelante los presupuestos. En respuesta, Azcón manifestó que la responsabilidad en esta coyuntura corresponde a todas las formaciones y recordó que el pluralismo político exige respeto hacia los adversarios y una predisposición al acuerdo en situaciones de ausencia de mayorías claras. Según reportó el medio, valoró que la democracia requiere encontrar mínimos comunes que permitan la transformación y mejora de la sociedad, y que el diálogo entre partidos resulta imprescindible en este contexto.

En torno a las condiciones impuestas por Vox en otras regiones, Azcón remarcó que la relación entre partidos debe fundarse en el respeto a las decisiones del resto de formaciones y que la estrategia debe enfocarse en el cambio de gobierno a nivel nacional, en referencia al Ejecutivo central y la figura de Pedro Sánchez. Azcón declaró al medio que Vox debe decidir si opta por promover el cambio en el Gobierno de España o bloquear la gestión en comunidades gobernadas por el Partido Popular, apuntando a la incompatibilidad de ambas posturas.

En los intercambios informales mantenidos por Azcón con los medios durante el acto de aniversario de la Constitución, el presidente aragonés señaló que percibe en Vox una actitud orientada a la confrontación y que el debate actual con esa formación resulta de índole ideológica. Aun así, remarcó que su objetivo prioritario es culminar la legislatura gobernando Aragón y, en segundo plano, promover un cambio en la política nacional. Expresó su confianza en poder aprobar los presupuestos y reiteró su preferencia por evitar la convocatoria de elecciones.

Fuentes del Partido Popular consultadas por el medio deslizaron que una eventual convocatoria electoral se produciría en febrero, aunque Azcón se ha limitado a emplazar cualquier decisión sobre el calendario a la evolución de las negociaciones presupuestarias. En paralelo, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró clara la postura de Azcón respecto a la celebración de elecciones anticipadas si no prosperan las cuentas, según publicó el mismo medio.

Durante la intervención de Azcón y las conversaciones posteriores con periodistas, el dirigente incidió en los efectos positivos de la aprobación de los presupuestos, enfocándose en la continuación de proyectos y el refuerzo de servicios públicos para la ciudadanía aragonesa. También hizo referencia a la dinámica política nacional y subrayó la relevancia de que cada formación adopte una posición definida en cuanto al apoyo a la estabilidad institucional y la orientación del gobierno autonómico.

El desarrollo de la ronda de contactos prevista para la próxima semana será determinante para conocer si el Ejecutivo aragonés logra sumar los apoyos necesarios y evitar así una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas. Mientras tanto, la atención de los actores políticos y mediáticos permanece puesta en el desenlace de este proceso decisivo para el futuro político de Aragón.

Temas Relacionados

Jorge AzcónPresupuestosAragónPartido PopularVoxPedro SánchezMadridCongreso de los DiputadosEleccionesConstitución EspañolaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

Pese a la tensión con Junts y la posible salida de varios ministros por elecciones autonómicas, el líder socialista afirma que buscará completar el mandato, defender la estabilidad política y asegurar la ejecución de fondos europeos y presupuestos

Sánchez se ve con apoyos

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Infobae

Sumar se desmarca del acuerdo a la Ley de Multirreincidencia aunque cree puede servir como gesto para atraer a Junts

Aunque descarta respaldar la reforma para endurecer penas por reincidencia, la coalición insta a centrarse en políticas sociales y presiona a Junts ante su bloqueo legislativo, mientras apuesta por mantener la estabilidad del actual Ejecutivo

Sumar se desmarca del acuerdo

2-1. Emery y Buendía vencen a Arteta sobre la bocina y ponen la Premier al rojo vivo

Infobae

Ayuso reprende a Sánchez por "poner en tela de juicio" el sistema sanitario y a empleados del Hospital de Torrejón

Horas antes del aniversario de la Constitución, Isabel Díaz Ayuso cuestionó las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el hospital de Torrejón, defendió la gestión, anunció más controles y descartó por ahora romper el acuerdo con la empresa responsable

Ayuso reprende a Sánchez por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un director de operaciones de Kinépolis que emitió un spot publicitario en 24 salas durante dos meses sin permiso

El Gobierno de Ayuso tilda de “disparate” el Estatuto Marco y acusa a Mónica García de “mentir” y “señalar” a las comunidades autónomas

El PP cita a Francisco Salazar a declarar en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’

Rechazan la petición de asilo de una mujer mexicana que alegaba amenazas por parte de bandas al haber trabajado durante años como policía en la frontera

La Justicia frena el intento de una mujer de desheredar a sus padres: alegó maltrato y abandono, pero no es una de las excepciones previstas en la ley

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España hoy 8 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

A la venta una iglesia por 148.000 euros: puede convertirse en un museo, galería de arte o biblioteca sin permiso de obra

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 diciembre

Tarifa de la luz en España este martes

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Ganó la Champions con el

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1