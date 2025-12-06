Espana agencias

Ayuso reivindica la Real Casa de Correos como el "kilómetro cero" de la "libertad" y de la "convivencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, como el "kilómetro cero" de la "libertad" y de la "convivencia".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de asistir al el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, apuntase que el acto por la Constitución organizado por el Gobierno regional se iba a desarrollar en "el kilómetro cero de las torturas y la represión en Madrid".

"Es sospechoso, es llamativo que fueron los propios socialistas quienes decidieran que la Real Casa de Correos fuera la Presidencia de la Comunidad de Madrid, los mismos que decidieron en los años 80 que la Real Casa de Correos era de todos, ahora digan que es una sede de torturas. Y yo les quiero decir que es el kilómetro cero de la libertad, es el kilómetro cero de España y ese kilómetro cero de la convivencia. Por eso las calles de Madrid y la Puerta del Sol están llenas de vida de alegría y de color", ha defendido Ayuso.

Frente a ello, ha cargado contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, por "deber su Gobierno" a "los socios de Josu Ternera, un prófugo de la Justicia". "Los socios de Sánchez, empezando por Bildu, lo que necesitan es que nos rompamos, que este día se desluzca, que no celebremos la Constitución y la Transición", ha concluido.

