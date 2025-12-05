Espana agencias

Sindicato de pilotos se suma a la huelga general de Portugal del próximo 11 de diciembre

Guardar

Lisboa, 5 dic (EFECOM).- El Sindicato de Pilotos de Aviación Civil (SPAC) anunció este viernes que ha decidido sumarse a la huelga general convocada para el próximo 11 de diciembre en Portugal contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno.

En un comunicado, el sindicato precisó que se votó en asamblea y el 76,5 % lo hizo a favor de adherirse, frente al 23 % que lo hizo en contra y el 0,5 % de votos en blanco.

"Esta decisión histórica refleja la gravedad del momento. Los pilotos se niegan a asistir pasivamente al desmantelamiento de los derechos laborales en Portugal y se unen, de forma inequívoca, a la lucha de todos los trabajadores", continuó el comunicado.

En este sentido, criticaron que la reforma propuesta por el Ejecutivo del primer ministro, Luís Montenegro, "promueve la precariedad y ataca la estabilidad".

En concreto, los pilotos se mostraron contrarios a la "destrucción de la contratación colectiva" y criticaron que "facilitar la caducidad de los convenios colectivos y reducir su vigencia son líneas rojas que se han traspasado".

Según el presidente del SPAC, Hélder Santinhos, "la mayoría de los asociados entendió que este es el momento de marcar un límite".

"La gravedad de las medidas propuestas por el Gobierno exige una respuesta contundente. No vamos a volar mientras nuestros derechos estén siendo atacados. La paralización será total y la responsabilidad por las molestias recaerá íntegramente sobre quienes insisten en legislar en contra de quienes trabajan", concluyó Santinhos.

El Ejecutivo comenzó en septiembre las negociaciones con la patronal y los sindicatos para llevar a cabo esa reforma que prevé la revisión de más de un centenar de artículos del Código de Trabajo y que deberá ser debatida en el Parlamento.

Algunos de los cambios más polémicos tienen que ver con el periodo de lactancia y los permisos para amamantar al bebé, ya que el Gobierno quiere limitarlo a dos años, mientras que la actual normativa recoge que las madres que amamantan a sus hijos tienen derecho a ser dispensadas en sus trabajos para poder hacerlo durante el tiempo que dure la lactancia.

La aerolínea nacional portuguesa TAP ya anunció esta semana que está cancelando los vuelos previstos para el día 11 por la convocatoria de huelga general. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CGPJ requiere a Justicia y CCAA retirar sus logos en sedes judiciales porque "menoscaba" su apariencia de independencia

El máximo órgano de gobierno de los jueces ordenó eliminar señales oficiales de administraciones políticas en juzgados de doce regiones para uniformar la imagen institucional y asegurar la autonomía visual e imparcialidad en la administración de justicia ante la opinión pública

CGPJ requiere a Justicia y

Marco Rubio califica la multa de Bruselas a X como un "ataque" a Estados Unidos

Infobae

El acuerdo Netflix-Warner Bros perfila un coloso del 'streaming', pero afronta obstáculos

Infobae

Bolsa de São Paulo cae un 4% tras confirmarse candidatura electoral del hijo de Bolsonaro

Infobae

Temas del día de EFE Economía del sábado 6 de diciembre de 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE quiere que Mark

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

España nunca ha perdido contra

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022

Sorteo Mundial 2026: España se jugará el pase a dieciseisavos de final en el grupo H ante Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Noruega, al Mundial 2026 tras 28 años sin participar en uno: cómo se clasificó y las figuras de la selección