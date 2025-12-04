Espana agencias

BDO Abogados asesora a Zotefoams en la compra de la española Overseas Konstellation por hasta 36 millones

Guardar

BDO Abogados ha asesorado a Zotefoams, compañía cotizada en el Reino Unido y especializada en espumas técnicas, en la adquisición de la española Overseas Konstellation Company (OKC), productor líder de espumas técnicas con sede en Anglesola (Lleida) por hasta 36 millones de euros, operación que refuerza la presencia manufacturera del grupo en Europa continental y su estrategia de crecimiento a largo plazo.

La transacción se ha cerrado por un importe inicial de 27,6 millones de euros, al que se suma un pago aplazado de hasta 8,4 millones de euros condicionado al desempeño financiero de OKC en 2026, hasta un máximo de 36 millones.

BDO Abogados ha prestado servicios de 'due diligence' fiscal, legal y laboral, análisis de competencia y asesoramiento legal en la transacción, en coordinación con BDO Deal Advisory, responsable de la 'due diligence' financiera y la valoración inmobiliaria.

La operación ha sido liderada por Álvaro Marco Asencio, socio responsable del departamento mercantil de BDO Abogados, y Andrés Álvarez-Sala Turiel, director del mismo departamento.

Marco ha subrayado el carácter integral del asesoramiento y la complejidad transfronteriza de la transacción, mientras que Álvarez-Sala ha destacado el enfoque multidisciplinar y la capacidad de la firma para gestionar operaciones internacionales de gran envergadura.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Peinado pregunta a las acusaciones si ven pertinente exonerar del 'caso Begoña Gómez' al delegado del Gobierno en Madrid

El magistrado responsable del caso solicita a las partes su posicionamiento ante la posibilidad de cerrar la investigación sobre el delegado del Ejecutivo en la capital, tras recibir un escrito fiscal que califica como “incomprensible” mantener su situación actual

Peinado pregunta a las acusaciones

El Constitucional pospone el debate en busca de la unanimidad para rechazar la rehabilitación cautelar de Junqueras

Mientras se busca consenso entre los magistrados, el máximo tribunal aplaza la resolución sobre solicitudes presentadas por líderes independentistas catalanes para suspender las sanciones de inhabilitación, tras el rechazo previo de la Fiscalía y posiciones encontradas en el pleno judicial

El Constitucional pospone el debate

Mónica García ve un "gran escandalazo" que los jueces que han condenado a García Ortíz hablen a los alumnos del proceso

Mónica García ve un "gran

Directivo de Emergencias afirma a la jureza de la dena que planteó enviar alertas a las 17.15 y 17.38 horas

Directivo de Emergencias afirma a

El Supremo confirma que los permisos retribuidos deben disfrutarse siempre en días laborables

El máximo órgano judicial español respalda una interpretación clave que afecta a trabajadores y empresas al determinar que estos días deben disfrutarse solo cuando hay actividad profesional efectiva, reforzando la protección de la conciliación familiar y laboral

El Supremo confirma que los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la indemnización de 15.000

Rechazan la indemnización de 15.000 euros a una trabajadora civil de la Base Naval de Rota que acusó a su superior de acoso laboral

Las grandes aerolíneas y la próxima gran filtración: por qué la era cuántica convierte los datos personales en un riesgo permanente

Quién es Paco Salazar, el socialista también de la máxima confianza de Pedro Sánchez investigado por comportamientos “vomitivos” contra las mujeres

Un juez expulsa de España a un hombre que no pudo demostrar su identidad ni el modo en que entró al país: el único registro era un antecedente policial por robo con fuerza

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios del Estado

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga