Almeida reivindica el artículo 117 de la Constitución: "La justicia se administra por jueces independientes"

Durante la ceremonia organizada por el Ayuntamiento de Madrid en el Día de la Constitución, Martínez-Almeida destacó la autonomía del sistema judicial en España, subrayando que su imparcialidad y obediencia exclusiva a la ley son fundamentos democráticos imprescindibles

El artículo 117 de la Constitución Española, que establece la independencia, la inamovilidad y la sujeción exclusiva de jueces y magistrados a la ley, fue el centro de las declaraciones del alcalde de Madrid durante la ceremonia institucional del Día de la Constitución. Según lo consignado por el medio, José Luis Martínez-Almeida presidió el evento organizado por el Ayuntamiento en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles este jueves, en presencia de representantes de todos los grupos municipales, y subrayó la importancia de la autonomía del poder judicial como un pilar esencial del sistema democrático.

De acuerdo con la cobertura del acto realizada por el medio, Almeida leyó y reivindicó el texto íntegro del artículo 117, que proclama: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". Durante su intervención, siguió con la lectura de los apartados del artículo que detallan las garantías para los jueces y magistrados, indicando que no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados más que por causas y bajo garantías que establece la ley. Asimismo, puntualizó que la potestad jurisdiccional en todos los procesos recae exclusivamente en juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento legalmente fijadas.

Almeida remarcó la referencia constitucional a la inadmisibilidad de tribunales de excepción y explicó que los juzgados y tribunales únicamente ejercen las funciones previstas en la Constitución y las leyes, siempre en garantía de cualquier derecho. Durante su alocución, recordó que "el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales". Añadió que la Constitución prevé que la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito castrense y en los estados de sitio, respetando los principios constitucionales.

Según publicó la fuente, al inicio del acto, el presidente del Pleno municipal, Borja Fanjul, también intervino con una referencia a la unidad de España recogida en el artículo 2 de la Carta Magna. Fanjul destacó que dicho artículo sienta las bases de la "indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible", a la vez que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas.

El evento incluyó además la participación de estudiantes del Colegio Maristas de Chamberí, quienes dieron lectura a varios artículos de la Constitución Española para resaltar algunos de los valores esenciales contenidos en la Norma Fundamental. Según detalló el medio, los alumnos seleccionaron los artículos 9.1, que dispone que todos los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; el 14, que recoge la igualdad ante la ley; el 23, que garantiza el derecho de participación política; el 35, sobre el derecho al trabajo; el 38, relativo a la libertad de empresa y la protección de su ejercicio; y el 48, que promueve la participación de la juventud.

El acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Madrid durante la jornada reunió a los representantes de todas las formaciones del Consistorio, en un contexto de celebración pública en el que se quiso poner de relieve tanto la vigencia de la Constitución de 1978 como los valores democráticos en los que se fundamenta, según informó el medio. La lectura y defensa de los artículos constitucionales seleccionados marcó la pauta del evento, que combinó intervenciones de responsables políticos y de jóvenes estudiantes en torno al texto legal que estructura el sistema democrático y de derechos en España.

