Garrido (CEOE) pide elecciones a un Gobierno "rodeado de corrupción" y "enfangado", que "daña la imagen internacional"

El vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido, ha pedido al Gobierno central que convoque elecciones anticipadas al considerar que "no puede llevar a cabo ninguna agenda parlamentaria", no cuenta con apoyos parlamentarios, está "rodeado de casos de corrupción" y "enfangado" en atacar al Tribunal Supremo (TS).

Todo ello, relató en una entrevista concedida a Europa Press en el marco del VII Foro iberoamericano de la mipyme que se celebró en Tenerife, "daña mucho la imagen internacional de España".

"Espero que haya elecciones, porque es evidente que vivimos en una situación en la que el gobierno no puede llevar a cabo ninguna agenda parlamentaria, normativa, no cuenta con apoyo parlamentario, está rodeado de casos de corrupción y está enfangado en ataques al TS", atajó.

Ante esta situación, declaró, "creo que lo suyo es que se convoquen elecciones y que los ciudadanos elijan un gobierno que cuente con el respaldo suficiente para poder llevar a cabo las funciones que le corresponden a un gobierno".

Preguntado por si realmente cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará elecciones anticipadas se limitó a indicar que espera que las haya y que "debería": "Creo que debería y como debería, pues espero que así sea".

