Cs critica que el adelanto responde a un movimiento de Feijóo y no tiene en cuenta las necesidades de Extremadura

El secretario general de Ciudadanos (Cs), Carlos Pérez-Nievas, ha criticado que las elecciones anticipadas en Extremadura responden a "un movimiento estratégico de Feijóo, sin tener en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía extremeña".

Pérez-Nievas, que ha visitado este domingo Extremadura, ha subrayado que la región tiene "potencial" para convertirse en una comunidad "puntera" y ha lamentado que "ni el PSOE durante cuatro décadas ni el PP en los últimos dos años han ofrecido un proyecto ambicioso".

Ciudadanos, en cambio, ha dicho, acude con un "modelo de gestión serio" y la experiencia de haber impulsado "transformaciones reales" en comunidades como Andalucía, ha informado Cs en nota de prensa.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta por Badajoz, Ignacio Segura Rama, ha señalado el coste que representará el adelanto electoral y ha responsabilizado a Guardiola de "no haber sabido llegar a acuerdos que evitasen este gasto".

Segura Rama ha defendido que Ciudadanos es la "alternativa que Extremadura necesita para asegurar su futuro y para garantizar estabilidad y reformas reales".

Por su parte, el candidato por Cáceres, Miguel Ángel Julián, ha alertado de que "ellos nos quieren enfrentados, divididos entre bloques que no arreglan nada".

Además, ha advertido de que "Extremadura no necesita irse a los extremos ni caer en nacionalismos que no representan a esta tierra" y ha reivindicado que Ciudadanos es la "garantía de un cambio real, centrado en resolver los problemas concretos de los extremeños".

Finalmente, Pérez-Nievas, Segura Rama y Julián han coincidido en que "Extremadura puede y debe aspirar a más, y que solo una alternativa centrada, responsable y comprometida con la ciudadanía permitirá avanzar hacia una etapa de oportunidades reales".