Ledesma (PP) ve a Alegría "reducida a portavoz de mentiras": "No hay recortes, sino más presupuesto y mejores servicios"

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha asegurado hoy que Pilar Alegría "ha quedado reducida a ser la portavoz de las mentiras", tanto en su papel de ministra como el de secretaria general de los socialistas aragoneses, en el que "miente afirmando que el Gobierno de Aragón recorta en servicios públicos porque ni conoce la realidad de Aragón ni es capaz de construir una alternativa política".

Ledesma ha afirmado que "día sí y día también" Alegría "utiliza viejos mantras porque no puede ofrecer nada más a los aragoneses. Mentir es su modelo político, los datos y la realidad lo demuestran".

En este sentido, Ledesma ha recordado que el Gobierno de Jorge Azcón está invirtiendo más que nunca en educación y en sanidad. En educación en 2022, el último año completo de gobierno del PSOE, el presupuesto para Educación no universitaria en Aragón fue de 1.105 millones y este 2025, con presupuestos prorrogados de 2024, ha ascendido a más de 1.300 millones. Son 195 millones más, un 18% más.

"¿Dónde están los recortes? No tienen vergüenza. No hay recorte alguno, sino todo lo contrario. Tenemos más profesores que nunca y mejor pagados. Este curso, aun con menos alumnos, superamos de media las 21.000 nóminas, frente a las 17.785 que había en 2022", ha apuntado Ledesma.

El presupuesto inicial de Sanidad en 2022 fue de 2.242 millones. El presupuesto inicial del Departamento de Sanidad en 2024 fue de 2.768 millones. Eso son 526 millones más, un 24% más.

"El PSOE dejó en Aragón la sanidad al borde del colapso, como ellos mismo reconocieron, no es de extrañar teniendo en cuenta que fueron ellos los que en 2022, cuando salíamos de una pandemia, recortaron el presupuesto de Sanidad un 4 por ciento".

Además, el portavoz del PP ha recordado a Alegría que el dinero destinado a conciertos para lista de espera quirúrgica es el mismo que el consignado por el anterior Gobierno de izquierdas, de algo más de 7 millones de euros.

"Hay una diferencia: con nosotros la lista de espera quirúrgica en los últimos 12 meses ha descendido un 27%. Y sin ocultar datos, como hacía el Gobierno anterior, que dejó 2.000 pacientes fuera de las listas".

"SIGUE SIN PEDIR PERDÓN POR LA CORRUPCIÓN DEL PSOE"

Ledesma ha lamentado que a la secretaria general del PSOE-Aragón "le preocupe más una manifestación legítima que dar explicaciones a los aragoneses y a los españoles por toda la corrupción que rodea a su partido y a Pedro Sánchez".

"En la semana que Ábalos y Koldo han ingresado en presión, en la semana que sigue sin dar explicaciones sobre el informe de la UCO y las ramificaciones en el PSOE-Aragón, Alegría no ve necesario pedir perdón. Mientras los aragoneses y los españoles estamos estupefactos con todo lo que ocurre, ella sigue sin dar la cara y callando ante todo lo ocurre en su partido y en su gobierno", ha concluido Ledesma.

